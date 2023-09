iPhone 15: Alle Modelle mit DisplayPort für bis zu 4K HDR-Video-Output

Das neue iPhone 15, das iPhone 15 Plus, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max unterstützen alle DisplayPort für bis zu 4K HDR-Video-Mirroring und Videoausgabe an ein externes Display oder einen Fernseher. Das ist in den technischen Daten von Apple für die neuen iPhone-Modelle zu lesen, wie MacRumors entdeckt hat.

Die DisplayPort-Unterstützung ist bei allen iPhone 15-Modellen in den USB-C-Anschluss integriert. Das bedeutet, dass die Geräte Videos mit bis zu 4K/60Hz nativ an ein DisplayPort-fähiges externes Display oder einen Fernseher mit einem unterstützten USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ausgeben können. Alternativ kann man den 79 Euro teuren USB-C Digital AV Multiport Adapter von Apple verwenden, um Videos von jedem iPhone 15 auf einen HDMI-fähigen Fernseher oder ein Display mit bis zu 4K/60Hz zu spiegeln. HDR wird auf diese Weise allerdings nicht unterstützt.

Bei früheren iPhones mit einem Lightning-Anschluss ist das Video-Mirroring mit Apples Lightning-auf-HDMI- oder Lightning-auf-VGA-Adaptern auf 1080p (FullHD) beschränkt. Zum Leidwesen der Fans der Stage Manager-Funktion auf ausgewählten iPad-Modellen bietet das iPhone noch keinen erweiterten Anzeigemodus.