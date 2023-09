iPhone 15 Pro und Pro Max: Nicht nur deutlich schneller, auch merklich leichter

Als Apple am Dienstag dieser Woche die neue iPhone 15-Generation vorgestellt hat, war unter anderem der neue A17 Pro-Chip sowie das Redesign mit einem Titan-Gehäuse der Pro-Modelle ein größeres Thema. Die beiden Flaggschiff-Smartphones ersetzen die alten Edelstahlrahmen durch eine Einfassung aus gebürstetem Titan.

Titan ist viel leichter als Edelstahl und bietet eines der besten Verhältnisse zwischen Festigkeit und Gewicht aller Metalle. Durch den Wechsel von Edelstahl zu Titan ergeben sich auch einige Gewichtsveränderungen im Vergleich zur Vorgänger-Generation, dem iPhone 14 Pro (Max).

Gewicht reduziert und an Dicke zugelegt

Das iPhone 14 Pro vom letzten Jahr wog 206 Gramm. Das neue iPhone 15 Pro mit seinem 6,1-Zoll-Display wiegt nur 187 Gramm, also etwa 9 Prozent weniger als sein Vorgänger. Das größere 6,7-Zoll Pro Max ist dank der Umstellung auf Titan ebenfalls deutlich leichter: Das iPhone 14 Pro Max wog 240 Gramm, das iPhone 15 Pro Max wiegt 221 Gramm, also etwa 8 Prozent weniger. Im Marketingmaterial von Apple heißt es, dass der Gewichtsunterschied zwischen den Pro-iPhones sofort spürbar sei, „sobald Sie eines in die Hand nehmen“.

Auch wenn das iPhone 15 Pro leichter ist als sein Vorgänger, so ist es doch etwas dicker geworden. Apple gibt an, dass das iPhone 15 Pro und Pro Max 8,25 mm dick sind, verglichen mit 7,85 mm bei den iPhone 14 Pro-Modellen. Um dies etwas abzumildern, sind die Abmessungen in Breite und Höhe leicht reduziert, da das 15 Pro einen dünneren Bildschirmrahmen aufweist als das 14 Pro. Dies deckt sich mit Erfahrungen der ersten Cases, die wir schon vorab erhalten haben: Ein iPhone 14 Pro ließ sich hinsichtlich der Breite nicht in die iPhone 15 Pro-Cases einlegen.

Geekbench zeigt Geschwindigkeit des A17 Pro-Chips

Sowohl das iPhone 15 Pro als auch das iPhone 15 Pro Max werden darüber hinaus mit dem neuen A17 Pro-Chip von Apple ausgestattet werden. Wie MySmartPrice berichtet, sind nun die ersten Geekbench-Ergebnisse des iPhone 15 Pro auf der Plattform aufgetaucht. Wer Geekbench noch nicht kennt: Die Benchmarking-Plattform misst die CPU-Leistung, so dass man die Ergebnisse mit verschiedenen Geräten vergleichen kann.

Laut Apple ist die GPU des A17 Pro um 20 Prozent schneller als die des A16 Bionic aus dem letzten Jahr, während die CPU nur 10 Prozent schneller geworden ist. Die Zahlen aus den Geekbench-Ergebnissen bestätigen die von Apple angestellten Vergleiche: Der neue A17 Pro erreicht 2.914 Punkte im Single-Core und 7.199 Punkte im Multi-Core, was etwa 13 Prozent mehr ist als der Multi-Core Score des A16 Bionic.

Die Unterschiede werden noch deutlicher, wenn man den A17 Pro mit älteren Chips wie dem A15 Bionic im iPhone 13 vergleicht, denn der A17 ist 40 Prozent schneller als der A15. Der neue A17 Pro kommt auch näher an die Multicore-Leistung des M1-Chips von Apple heran, der in Macs und iPads verwendet wird. Im Folgenden einige Geekbench-Ergebnisse im Vergleich:

A15 Bionic: 2.183 Single-Core | 5.144 Multi-Core

A16 Bionic: 2.519 Single-Core | 6.367 Multi-Core

A17 Pro: 2.914 Single-Core | 7.199 Multi-Core

M1: 2.223 Single-Core | 7.960 Multi-Core

Die Ergebnisse des iPhone 15 Pro bestätigen auch, dass die neuen Apple-Smartphones über 8 GB RAM verfügen – im Vergleich zu 6 GB RAM in den Vorjahresmodellen. Und obwohl der A17 Pro nicht wesentlich schneller als der A16 Bionic ist, bringt der neue Chip einige andere Verbesserungen mit sich. So macht die 3-nm-Architektur den Chip effizienter, was den Stromverbrauch senkt und die Batterielaufzeit des iPhones verlängert. Der A17 Pro bietet außerdem Raytracing-Unterstützung für bessere 3D-Grafik und eine AV1-Codec-Hardwaredecodierung.

Geekbench-Grafik: MySmartPrice.