iPhone 17e: Stellt Apple jetzt jedes Jahr ein e-iPhone vor?

Der Nachfolger des iPhone SE 3 heißt nicht iPhone SE 4, sondern iPhone 16e. Da Apple dem iPhone ein großes Upgrade spendiert hat, ist es nicht mehr gesondert aufgeführt, sondern ein Teil des iPhone 16-Lineup. Das ist nachvollziehbar, jedoch stellt sich die Frage, ob das e-iPhone fortan im jährlichen Rhythmus aktualisiert wird.

Ein neuer Bericht geht auf dieses Thema ein und behauptet, dass Apple höchstwahrscheinlich ein iPhone 17e vorstellen wird. Allerdings soll die Vorstellung des e-iPhones immer im Februar erfolgen und nicht im September, wenn die neuen Flaggschiff-Modelle vorgestellt werden. Im Bericht heißt es:

Es scheint, dass „e“-iPhones in Zukunft Teil des Programms sein werden. Wir erwarten, dass Apple nach der Markteinführung des iPhone 17 Kernmodells im September ein iPhone 17e um diese Zeit im nächsten Jahr ankündigen wird. Das würde Googles Einführung von „a“-Modellen in seiner Pixel-Linie Monate nach der jährlichen Frühjahrsvorstellung seiner Flaggschiff- und Pro-Modelle in den letzten Jahren nachahmen.