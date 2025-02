Homematic IP kündigt neue Glastaster und Glas-Wandthermostate an

Homematic IP ist breit aufgestellt und hat rund 170 Produkte im Sortiment, um das eigene Zuhause wirklich smart zu machen. Das Portfolio wird jetzt um eine neue, edle Produktlinie aus Glastastern und Glas-Wandthermostaten samt passenden Glasrahmen ergänzt.

Touch-sensitive Oberflächen ermöglichen eine intuitive Steuerung und bieten bei den Tastern ein flexibles Layout zur individuellen Programmierung von bis zu fünf Funktionen. Dank des integrierten Relais lassen sich angeschlossene Geräte direkt schalten. Die Glasserie wird in den Farben Weiß und Schwarz verfügbar sein.

Weitere Details werden pünktlich zum Start der ISH-Messe bekannt gegeben, die vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt am Main stattfindet. Falls ihr in der Nähe wohnt, könnt ihr euch über die Homematic IP-Webseite ein kostenloses Ticket sichern und euch die neuen Produkte live vor Ort ansehen.

Das Homematic IP Heizkörperthermostat – pure wurde im Vorfeld der Messe für den Designplus by ISH 2025 Award in der Kategorie Smart & Control nominiert. Das intelligente Thermostat, der smarte Technik mit einem eleganten Äußeren kombiniert, wird am Homematic IP Stand sowie in einer Sonderschau zum Designplus by ISH 2025 Award ausgestellt.