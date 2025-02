Amazon: Neuer linearer TV-Sender „Prime“ geht im April an den Start

Nachdem Amazon mit dem eigenen Video-Streamingdienst Amazon Prime Video schon seit einigen Jahren grundsätzlich erfolgreich am Markt besteht, wagt man mit dem 17. April dieses Jahres einen ganz neuen Schritt. An diesem Stichtag startet Amazon in Deutschland und Österreich ein lineares TV-Programm für Personen, die bereits über ein Amazon Prime Video-Abonnement verfügen.

In der Vergangenheit hatte Amazon bereits mit dem kostenlosen Streaming-Angebot Freevee einen neuen Weg eingeschlagen, der allerdings nur mäßig erfolgreich verlief und mittlerweile wieder eingestellt wurde. Nun fungiert Amazon Prime Video als grundsätzliche Anlaufstelle für alle TV-, Film- und Serien-Inhalte: Neben den klassischen Eigenproduktionen stellt Amazon auf der Plattform auch werbefinanzierte Angebote, einen Einzelkauf von Filmen und Serien, hinzubuchbare Prime Channels und weitere Streamingdienste wie Paramount+ und DAZN, ebenso wie lineares Live-TV der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung. Das Medienmagazin DWDL.de berichtet dazu:

“Und genau dieser Bereich bekommt am 17. April Zuwachs: Amazon startet Prime, ein lineares TV-Programm, das rund um die Uhr kuratiert Programm aus dem Inklusiv-Kosmos von Prime Video anbietet. Zum Sendestart zeigt Prime um 20.15 Uhr die ersten beiden Episoden der neuen Staffel ‚LOL: Last One Laughing‘. Im Gespräch […] erläutert Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland, die Strategie dahinter: Der Sender soll den Einstieg erleichtern, wenn die Vielfalt des Angebots zu überwältigend erscheint.“

Christoph Schneider spricht zudem von einem „Schaufenster“ für alle Personen, die bereits über Amazons Streamingdienst verfügen, aber auch Menschen, die aus Gewohnheit mit der linearen TV-Welt vertrauter seien. Das Programm sei kuratiert und solle unter anderem auch Live-Übertragungen der UEFA Champions League für die deutsche Kundschaft sowie das Grand Slam-Tennisturnier aus Wimbledon in London für deutsche und österreichische User beinhalten.

Um den neuen linearen Dienst zu finanzieren, will Amazon beim Prime-Sender Werbung einblenden. Diese soll laut Christoph Schneider jedoch „weniger und kürzer als im Free TV“ ausfallen. Mit diesem Schritt sollen Agenturen und die Werbekundschaft auf eine vom TV bekannte Buchungslogik treffen.

Neben dem oben bereits erwähnten deutschen Comedy-Format „LOL: Last One Laughing“ plant Amazon für Prime, auch bekannte internationale Produktionen vorzustellen. Dazu gehört „Reacher“, „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“, „Fallout“, „Culpa Mia – Meine Schuld“, ebenso wie „Maxton Hall“ und die deutsche Serie „Perfekt Verpasst“ mit Bastian Pastewka und Anke Engelke. Der Video-Streamingdienst Amazon Prime Video (App Store-Link) steht als App für zahlreiche Plattformen zum Download bereit und kann zu Preisen ab 6,99 Euro/Monat gebucht werden.