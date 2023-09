iPhone- und iPad-Apps automatisch auch für Vision Pro verfügbar

Apples AR/VR Headset Vision Pro wird nächstes Jahr in den USA starten, bis dahin wird fleißig getestet und auch Entwickler und Entwicklerinnen können in Kürze Apps mit dem Headset ausprobieren. Im Herbst wird Apple für die Entwickler-Community die visionOS Beta-Version veröffentlichten, die auch einen App Store für Vision Pro enthalten wird.

„Standardmäßig werden iPad- und/oder iPhone-Apps auf dem Apple Vision Pro automatisch im App Store veröffentlicht. Die meisten Frameworks, die in iPadOS und iOS verfügbar sind, sind auch in visionOS enthalten, was bedeutet, dass fast alle iPad- und iPhone-Apps unverändert auf visionOS laufen können. Kunden werden Ihre Apps Anfang nächsten Jahres auf visionOS nutzen können, wenn Apple Vision Pro verfügbar ist.“