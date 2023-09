Logitech Pebble Keys 2 und Logitech Pebble Mouse 2 jetzt erhältlich

Die Logitech Pebble Keys hat einen Nachfolger bekommen, namentlich als Logitech Pebble Keys 2 (Amazon-Link) bezeichnet. Für 54,99 Euro lässt sich die Multi-Device-Bluetooth-Tastatur derzeit in den Farben Graphit, Weiß und Rosa erwerben.

Die Pebble Keys 2 Tastatur ist mit 415 Gramm sehr leicht und misst nur 279 x 124 x 26 Millimeter – und ist damit auch für unterwegs bestens geeignet. Drei Geräte können gleichzeitig verbunden werden, ein Wechsel ist mit einem Klick nahtlos möglich. Zudem gibt es 10 anpassbare FN-Tasten, die ihr in der Logi Options+ App individuell belegen könnt. Multimedia-Tasten für die Audiowiedergabe sind ebenfalls verfügbar.

Die neue Bluetooth-Tastatur wird mit zwei austauschbaren AAA-Batterien betrieben und hält rund 36 Monate. Die Tasten sind konkaven und flach, zudem soll ein leises Tippen möglich sein.

Logitech Pebble Keys 2 ist mit macOS, Windows, iPadOS, Android und ChromeOS kompatibel.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s Slim

Die neue Logitech Pebble Mouse 2 M350s Slim hatte sich Anfang August kurz bei Amazon gezeigt, jetzt ist sie offiziell erhältlich. Hergestellt aus recyceltem Kunststoff wird die kleine und flache Maus in den Farben Graphit, Weiß und Rosa verfügbar gemacht. Bis zu drei Geräte können per Bluetooth verbunden werden, mit der Easy-Switch-Taste könnt ihr nahtlos zwischen den Geräten wechseln. Die Batterie hält rund 2 Jahre, ebenso ist ein automatischer Energiesparmodus mit an Bord, um die Laufzeit zu verlängern. Die neue Logitech Pebble Mouse 2 M350s Slim ist mit der Software Logitech Options+ kompatibel und kann demnach individualisiert werden. Als Neuerung gibt es hier auch besonders leise Klicks, da hier die SilentTouch Technologie zum Einsatz kommt.

Die Logitech Pebble Mouse 2 M350s Slim ist eher für kleine Hände gemacht und kostet knapp 30 Euro.