iWALK Ansteck-Akku mit Lightning für nur 17,84 Euro statt 20,99 Euro

Aus dem Hause iWALK haben wir schon einen praktischen Akku getestet, heute könnt ihr einen weiteren bei Amazon günstiger kaufen. Diesmal gibt es einen Ansteck-Akku mit Lightning-Anschluss günstiger, für die Farben Schwarz, Weiß und Pink zahlt ihr aktuell nur 17,84 Euro (Amazon-Link) statt 20,99 Euro – noch günstiger wird es, wenn ihr das 2er Set mit schwarzer und weißer Powerbank für 28,89 Euro (Amazon-Link) kauft (pro Stück also nur 14,45 Euro).

Die kleine Powerbank ist nicht viel größer als ein handelsüblicher Lippenstift und wird einfach per Lightning am iPhone angeschlossen. Mit 3350 mAh kann man das iPhone 13 Pro einmal aufladen, das 13 Pro Max circa 0,7 Mal. Beim iPhone 7 wären es zum Beispiel 1,2 Mal.

Während der Akku am iPhone steckt, kann man sein Gerät weiterhin nutzen. Ebenso unterstützt die Powerbank das Pass-Through-Laden. Ihr könnt den Akku per USB-C am Strom anschließen und so euer iPhone aufladen und gleichzeitig auch den Akku der Powerbank wieder füllen.

Wer unterwegs eine Notfall-Ladung immer dabei haben möchte, könnte sich die reduzierte Mini-Powerbank mal genauer ansehen.

Es handelt sich um ein Blitzangebot bei Amazon. Aktuell sind noch ausreichende Stückzahlen verfügbar, bei Interesse solltet ihr aber lieber zeitnah zuschlagen.

7.596 Bewertungen iWALK Externer Akku 3350mAh Tragbares Power Bank Kompakt Handy Ladegerät Kompatible für iPhone... Vergessen Sie das Herumschleppen von zusätzlichen Kabeln. Verbinden Sie die Power-Bank direkt mit Ihrem IPhone und laden Sie es direkt auf

Die Maße sind sehr kompakt: 77x44x23mm. Die Powerbank ist so groß wie ein herkömmlicher Lippenstift und daher sehr komfortabel zu transportieren.