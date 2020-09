Jabra Elite: Ein neues Kopfhörer-Modell und ein ANC-Update

Als wenn es auf dem Markt nicht schon genug Kopfhörer geben würde, bringt Jabra mal wieder ein neues Modell auf den Markt: Die Jabra Elite 85t. Das ist aber längst nicht alles, denn das bereits bekannten Modell 75t wird im Oktober ein Update erhalten, das die aktive Geräuschunterdrückung als Feature hinzufügt.

Das neueste Mitglied der Elite-Serie, die 85t, verfügt über die fortschrittlichste und leistungsstärkste ANC-Technologie, die Jabra bislang entwickelt hat – ohne Kompromisse bei der Größe, Tragekomfort oder dem charakteristischen Design einzugehen. Zwei Chipsätze in den Kopfhörern sorgen für ein leistungsstarkes ANC sowie eine optimale Klangverarbeitung und sollen damit herausragenden Sound bieten. Ob das tatsächlich stimmt, werden wir vermutlich in einem Test für euch herausfinden.

Bekannt ist Jabra ja vor allem für die hervorragende Sprachqualität und darauf muss man wohl auch bei den 85t nicht verzichten. Dazu setzt der Hersteller auf eine neue Technologie mit sechs Mikrofonen (drei an jeder Ohrmuschel, zwei an der Außenseite, eines an der Innenseite). ie Mikrofone an der Innen- und Außenseite der Kopfhörer werden zudem für das Jabra Advanced ANC verwendet.

Die Jabra Elite 85t werden ab Ende Oktober 2020 zu einer UVP von €229 im ausgewählten Einzelhandel erhältlich sein. Die Kopfhörer sind zum Marktstart in Titan/Schwarz und ab Januar 2021 in Gold/Beige, Kupfer/Schwarz, Schwarz und Grau verfügbar.

Die Elite 75t bekommen Standard ANC

Die beliebten Elite 75t erhalten ab Ende Oktober ein ANC-Upgrade, sowohl in der Active- als auch Standard-Version. Mit dem kostenfreien Firmware-Update auf Jabra Standard-ANC über die Sound+ App können Nutzer während der Musik- und Medienwiedergabe störende Umgebungsgeräusche herausfiltern.

Die mit ANC ausgestatteten 75t-Modelle werden auch weiterhin nach IP55/IP57 eingestuft sein und bieten eine zweijährige Garantie.* Mit eingeschaltetem ANC kommen die Elite 75t auf 5,5 Stunden Musikgenuss mit einer einzigen Ladung (insgesamt 24 Stunden mit Ladeetui). Bei ausgeschaltetem ANC laufen die Kopfhörer auch weiterhin ganze 7,5 Stunden am Stück und 28 Stunden zusammen mit dem Case. Das neue ANC gibt es als gratis Firmware-Update für alle Elite (Active) 75t-Nutzer im Laufe des Oktobers.