Jackery Day 2022: Produktlaunch am 13. Mai im globalen Livestream

Anzeige. Der Hersteller von Outdoor-Solargeneratoren und -Kraftwerken, Jackery, ist mittlerweile auch bei uns in der Redaktion keine Unbekannte mehr. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir euch mit dem Jackery Explorer 500 und dem Jackery Solarpanel 100 eine Backup-Stromlösung für Freizeit, Sport und Reisen vorgestellt haben. Unseren Testbericht könnt ihr hier nochmals nachlesen.

Jackery ist ein international agierendes Unternehmen, das seit langem innovative Solarprodukte anbietet. Die fachmännisch hergestellten Solarmodule und portablen Powerstationen werden in einer einzigen tragbaren Solarenergielösung gebündelt – dem Solargenerator. Wir hatten in unserem Test die Möglichkeit, das Jackery Solarpanel 100 genauer unter die Lupe zu nehmen und waren schnell begeistert von der effizienten Möglichkeit, das iPhone nur mit Sonnenlicht wieder aufladen zu können.

Auftaktveranstaltung auf der Jackery-Website verfolgen

Nun gibt es Neuigkeiten von Jackery zu vermelden: Das Unternehmen begeht bereits seit mehreren Jahren, genauer gesagt seit 2019, den Jackery Day. In diesem Jahr findet dieser am 13. Mai 2022 statt und wartet mit einer Besonderheit auf. Erstmals wird der Jackery Day weltweit im Livestream in den USA, Europa und Japan übertragen. Im Zuge des Jackery Days will der Hersteller ein brandneues Produkt auf den Markt bringen, das Abenteuer von Camping- und Outdoor-Enthusiasten neu definieren will.

Die Auftaktveranstaltung wird im globalen Livestream und gleichzeitig auf der offiziellen Webseite von Jackery am Freitag, 13. Mai um 5 Uhr morgens deutscher Zeit übertragen. Alle Interessierten können sich registrieren und das virtuelle Event auf der offiziellen Seite verfolgen. Wenn ihr Interesse an den Outdoor-Produkten von Jackery habt, solltet ihr euch Datum und Uhrzeit vormerken, um den Launch des neuen Produkts live miterleben zu können. Im Rahmen des Jackery Days 2022 gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit, die Neuerscheinung bei einer Verlosung zu gewinnen. Weitere Infos zu den Solargeneratoren und tragbaren Powerstationen gibt es auf der Website des Herstellers.