JBL: Vier neue kabellose Kopfhörer für Lifestyle, Sport und Gaming

Im Rahmen einer virtuellen JBL True Wireless-Produktpräsentation hat der Hersteller die neuesten kabellosen Kopfhörer aus den Bereichen Lifestyle, Active Lifestyle und Gaming vorgestellt. Wir listen die Neuerscheinungen in aller Kürze mitsamt Preisen und Verfügbarkeiten auf.

JBL Tune Flex

True Wireless-Kopfhörer

Sound Fit-Technologie

JBL Pure Bass Sound

Aktives Noise Cancelling (2 Mikrofone) mit Smart Ambient

4 Mikrofone für kristallklare Telefonate

3 Größen der Ohrstöpsel

Bis zu 8 Stunden Wiedergabezeit im Kopfhörer, bis zu 24 Stunden im Case (ohne ANC)

Spritzwasserschutz nach IPX4

Die Ohrhörer kommen in drei verschiedenen Farben (Schwarz, Weiß, Blau) und für Mutige ist der JBL Tune Flex in der Ghost-Sonderedition (Lila, Schwarz, Weiß) die perfekte Wahl. Die JBL Tune Flex kommen in einer umweltfreundlichen Verpackung daher und sind ab August auf JBL.com für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,99 Euro zu haben.

JBL Reflect Aero

True Wireless-Kopfhörer für sportliche Aktivitäten

JBL Signature Sound

Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit (8 Stunden im Ohrhörer, 16 Stunden in der Ladebox)

Dynamische 6,8-mm-Treiber

6 Mikrofone mit Geräusch- und Windisolierungs-Technologie

True Adaptive Noise-Cancelling mit Smart Ambient

Verstellbare Ohrbügel für einen sicheren Sitz

Der JBL Reflect Aero wird in einer umweltfreundlichen Verpackung geliefert und ist ab sofort auf JBL.com für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,00 Euro in den Farben Blau, Schwarz und Weiß sowie ab August auch in der Farbe Mint erhältlich.

JBL Live PRO 2

True Wireless-Kopfhörer

JBL Signature Sound aus 11-mm-Treibern

Bis zu 40 Stunden Wiedergabezeit (10 Stunden im Ohrhörer, 30 Stunden in der Ladebox)

True Adaptive Noise Cancelling mit Smart Ambient

6 Mikrofone mit Geräusch- und Windisolierungs-Technologie

Dual Connect + Sync mit Google Fast Pair

Freihändige Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Google Assistant

All Access Touch Control oder Nutzung über die spezielle JBL Kopfhörer-App

IPX 5-Bewertung (wasserdicht und schweißfest)

Schnellladung 15min = 4 Stunden

Qi-kompatibles Laden

Die JBL Live PRO 2 werden in einer umweltfreundlichen Verpackung ausgeliefert und sind ab sofort auf JBL.com für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149 Euro in den Farben Blau, Schwarz, Weiß und Rosé erhältlich.

JBL Quantum TWS

True Wireless-Gaming-Kopfhörer

JBL QuantumSURROUND für die beste räumliche Surround-Lösung für immersives Gaming

True Adaptive Noise Cancelling mit vier Beamforming-Mikrofonen und automatischer Kalibrierung

Ambient Aware, um Umgebungsgeräusche nach eigenen Vorlieben zu filtern

Sechs Beamforming-Mikrofone (drei an jedem Ohrhörer) sorgen für kristallklare Kommunikation mit Teamkollegen

Zwei-Geräte-Konnektivität über 2,4-Ghz-USB-C-Dongle oder Bluetooth 5.2 für eine gamergerechte Verbindung mit niedriger Latenz

24 Stunden Akkulaufzeit – 8 Stunden mit Ohrhörern, 16 zusätzliche Stunden mit Ladebox

Leichte, robuste Konstruktion mit IPX4-Spritzwasserschutz

Multi AI-Unterstützung – einfach per Knopfdruck mit den bevorzugten intelligenten Assistenten sprechen, wenn eine Verbindung zu einem Mobilgerät besteht

Kompatibel mit der JBL QuantumENGINE-PC-Software und der JBL Headphones-App für die ultimative Audioanpassung

Der JBL Quantum TWS kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung von JBL und ist ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,00 Euro auf JBL.com erhältlich.