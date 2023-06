Jet Dragon: Drachenzucht und -rennen in neuem Apple Arcade-Game

In jeder Woche hält Apple Arcade nicht nur Updates für bestehende Spiele bereit, sondern stellt auch ganz neue Games zum Download zur Verfügung. In dieser Woche dürfen wir uns über die Neuerscheinung Jet Dragon (App Store-Link) freuen, die ab sofort im App Store erhältlich ist.

Jet Dragon ist ein etwa 1,7 GB großer Download für iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV, und kann ab iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer auf das jeweilige Gerät heruntergeladen werden. Gleich zum Start steht auch bereits eine deutsche Lokalisierung bereit, auch das Spielen mit kompatiblen Game Controllern wird in der Neuerscheinung unterstützt.

„Venerusa ist eine Welt, die in einem Raum der Verzerrung existiert. Eingetaucht in das Licht der Spirituswellen, werden die Herzen und Gedanken der Menschen und Drachen eins. So beginnt das Zeitalter des Himmels. Die Aeon-Gruppe steht hinter dem Aufschwung des Wettkampfsports Drachenrennen, der die Menschen begeistert und inspiriert, während die Rennfahrer um die höchsten Ehren und den Einfluss kämpfen, die mit dem Sieg einhergehen. Oder vielleicht haben sie Versprechen zu erfüllen…“

So berichtet das Entwicklerteam von Grezzo über das eigene Spiel auf der offiziellen Website. Grundsätzlich kann man Jet Dragon als eine Mischung aus Aufbau-RPG und Rennspiel beschreiben: Spieler und Spielerinnen haben die Aufgabe, einen Drachen mit einem Fokus auf eine bestimmte Eigenschaft – Ausdauer, Geschwindigkeit oder Beschleunigung – auszuwählen, diesen nach und nach in seinen Fähigkeiten zu verbessern und schlussendlich auch mit ihm an Rennen teilzunehmen. Zu den Features des Spiels gehören:

Intuitive Rennen: Behalte deine Ausdauer sowie deine Gegner im Blick, während du mit einem Knopfdruck zuschlägst!

Behalte deine Ausdauer sowie deine Gegner im Blick, während du mit einem Knopfdruck zuschlägst! Beobachte deine Drachen beim Aufwachsen: Trainiere und züchte Drachen an Bord deines Turmschiffs, um ihr verborgenes Potenzial freizusetzen!

Trainiere und züchte Drachen an Bord deines Turmschiffs, um ihr verborgenes Potenzial freizusetzen! Furchterregende Rivalen: Die besten Rennreiter von Venerusa stellen sich dir in den Weg. Beeindrucke sie mit deinen Fähigkeiten und rekrutiere sie für dein Team!

Die besten Rennreiter von Venerusa stellen sich dir in den Weg. Beeindrucke sie mit deinen Fähigkeiten und rekrutiere sie für dein Team! Perfekte Paare: Die Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, hängen vom Drachen und seinem Reiter ab. Wähle die richtigen Teams für die richtigen Rennen!

Die Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, hängen vom Drachen und seinem Reiter ab. Wähle die richtigen Teams für die richtigen Rennen! Herausfordernde Strecken: Fahre auf einer Vielzahl von Strecken mit ganz eigenen Eigenschaften, Tageszeiten, Wetterbedingungen und geografischen Gegebenheiten!

Auch für Neulinge ist Jet Dragon gut zu bewältigen: Das Spiel hält eine kleine Einführung bereit, um sich schnell zurechtzufinden und die ersten Aktionen, Rennen und Upgrades durchführen zu können. Das Gameplay wird immer wieder unterbrochen durch kleine Videosequenzen und Dialoge, die sich aber auch wegklicken lassen. Gehalten ist das Spiel zudem in einem Anime-Grafikstil, der gut zum Genre passt.

Wer sich für Anime-Games, Rennspiele und Drachen interessiert, sollte sich die Apple Arcade-Neuerscheinung definitiv genauer ansehen. Apple Arcade kann einen Monat lang kostenlos getestet werden und kostet im Anschluss 4,99 Euro/Monat. Beim Kauf eines Apple-Geräts erhält man zudem drei Monate Apple Arcade gratis. Abschließend haben wir noch den Ankündigungs-Trailer zu Jet Dragon für euch eingebunden.