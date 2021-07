Jetpack Joyride+: Einer der besten Endless-Runner jetzt auf Apple Arcade

Gamer mit einem aktiven Apple Arcade Abonnement dürfen sich auch in dieser Woche über einen attraktiven Neuzugang freuen. Jetpack Joyride+ (App Store-Link) steht ab sofort in einer Neuauflage zum Download bereit. Der Klassiker ist bereits 2011 im App Store erschienen, zehn Jahre später gibt es ihn nun also auch auf Apple Arcade.

Nach dem Release vor einem Jahrzehnt wurde Jetpack Joyride zunächst kostenpflichtig angeboten, bereits kurze Zeit später aber kostenlos gemacht. Seitdem hat es sich sehr erfolgreich über In-App-Käufe finanziert, wobei diese immer recht human ausgefallen sind. Das muss uns auf Apple Arcade natürlich nicht kümmern: Jetpack Joyride+ kommt ohne In-App-Käufe und Werbung aus.

Am Spielprinzip selbst hat sich zunächst einmal nichts geändert: Als Barry Steakfries muss man sich durch die Level kämpfen, natürlich mit einem Jetpack auf dem Rücken. Doch Barry verfügt auch über spezielle Fahrzeuge und Schutzanzüge. So gibt es beispielsweise ein Motorrad, eine Art Roboter-Anzug und vieles mehr. Wird das Fahrzeug oder der Anzug beschädigt, ist Barry auf sich alleine gestellt und hat nur noch sein Jetpack zur Verfügung.

Die Steuerung fällt dabei denkbar einfach aus. Das Spiel ist ein One-Touch-Game, was bedeutet, dass man mit einem Klick auf das Display das komplette Spiel steuern kann. Mit diesem Klick springt Barry oder aktiviert das Jetpack. Mit dieser einfachen Technik muss man Gefahren ausweichen, Münzen sammeln und Gegner eliminieren.

Schaut euch einfach mal den actionreichen Trailer an. Wir können es an dieser Stelle kurz machen: Jetpack Joyride macht auch nach zehn Jahren noch Spaß – vor allem, wenn man sich keine Gedanken rund um In-App-Käufe machen muss.