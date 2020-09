Jetzt ebenfalls neu: watchOS 7 für Series 3 bis 6

Apples Update-Marathon geht weiter – und wir zeigen euch, was es bei watchOS 7 alles Neues gibt. Das aktualisierte Betriebssystem für die Apple Watch Series 3 bis 6 steht ab sofort über die Watch-App auf dem iPhone zum Download bereit. Auch hier hat sich Apple wieder einige neue Details einfallen lassen und zahlreiche bestehende Funktionen verbessert.

So können Drittanbieter zwar immer noch keine eigenen Zifferblätter mit einem eigenen Design erstellen, dafür aber kann man nun in Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten erstellte Watchfaces mit anderen Nutzern teilen. Unendlich variable und personalisierte Zifferblätter, einschließlich Komplikationen, können über Nachrichten oder E-Mail verschickt und über den App Store oder sogar über Links auf Webseiten und in Social Media-Kanälen entdeckt werden.

Komplikationen, das sind die kleinen Elemente auf dem Bildschirm der Apple Watch, sind übrigens ein sehr gutes Stichwort: Entwickler haben jetzt die Möglichkeit mehr als eine Komplikation je App auf einem einzigen Zifferblatt anzubieten. Damit ergeben sich durchaus spannende, neue Möglichkeiten. Etwa eine Wettervorhersage für zwei verschiedene Orte.

Apple Watch jetzt auch mit Schlaftracking

Mit watchOS 7 führt die Apple Watch Schlaftracking ein, das einen ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf den Schlaf verfolgt, indem es wertvolle Werkzeuge zur Verfügung stellt, um Nutzern zu helfen, genug Schlaf zu bekommen, pünktlich ins Bett zu gehen, eine Routine vor dem Schlafengehen zu entwickeln und ihre Schlafziele zu erreichen. Durch das Erkennen minimalster Bewegungen durch den Beschleunigungssensor der Watch, die die Atmung während des Schlafs signalisieren, erkennt die Apple Watch auf intelligente Weise, wann der Träger schläft und wie viel Schlaf man jede Nacht bekommt. Am Morgen erhält der Träger eine grafische Darstellung seines Schlafs der vorangegangenen Nacht, einschließlich Wach- und Schlafphasen. Außerdem sieht man ein Diagramm, das den wöchentlichen Schlaftrend anzeigt.

Automatische Erkennung des Händewaschens

Gründliches Händewaschen für mindestens 20 Sekunden kann dabei helfen, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Als erste Innovation dieser Art für ein Wearable nutzt die Apple Watch die Bewegungssensoren, das Mikrofon und maschinelles Lernen auf dem Gerät, um automatisch Händewasch-Bewegungen und -Geräusche zu erkennen. Anschließend wird ein 20 Sekunden-Timer gestartet, und wenn der Nutzer vorzeitig fertig sein sollte, wird er dazu angespornt, sich weiter die Hände zu waschen. Die Apple Watch kann Nutzer auch daran erinnern, sich die Hände zu waschen, wenn man nach Hause kommt.

Weitere neue Funktionen in watchOS 7

Für ein optimales Erlebnis beim Radfahren sind Cycling Directions direkt am Handgelenk verfügbar. Wegbeschreibungen werden groß und leicht lesbar angezeigt und Karten kann aufzeigen, wann man absteigen und das Fahrrad schieben sollte oder besser die Treppe nimmt, um Zeit zu sparen. Der Nutzer kann eine Route wählen, die steile Hügel umgeht, am schnellsten zum Ziel führt oder den direktesten Weg nimmt.

Kunden können jetzt mit Siri viele Sprachen direkt am Handgelenk übersetzen. Durch die Leistung der Apple Neural Engine, erfolgt das Diktieren direkt auf dem Gerät und ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Verarbeitung. Außerdem unterstützt die Apple Watch jetzt Announce Messages with Siri. Die Kurzbefehle App ist nun auch auf der Apple Watch verfügbar und kann als Komplikation aufgerufen werden.

Entwickler können mit SwiftUI grafische Komplikationen erstellen und neue Entwicklerwerkzeuge wie Xcode Previews vereinfachen zusätzlich das Programmieren. Zu den neuen Komplikationen für native Funktionen zählen: Kamerafernbedienung, Schlaf und Kurzbefehle.

Zu den neuen Mobility Metrics, die in der Health App verfügbar sind, zählen: Herzkreislauf-Training bei niedrigem Puls, Schrittgeschwindigkeit, Geschwindigkeit beim Treppensteigen, sechs Minuten Wegstrecke, Double Support Time, Schrittlänge und Asymmetrie. Diese Messwerte sind für klinisches Fachpersonal von Bedeutung, um die Fähigkeit der Patienten zu beobachten, sich mit zunehmendem Alter sicher und leicht zu bewegen. In der Regel nur im Labor gemessen, können diese Werte von Apple Watch und iPhone spezifisch erfasst und von Entwicklern wie Zimmer Biomet, einem Unternehmen aus dem Bereich der Behandlung muskuloskelettaler Erkrankungen, bei der Patientenversorgung und beim Einsatz von Management-Tools wie mymobility verwendet werden.