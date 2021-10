JLab GO Work: Business-Bluetooth-Headset mit 45 Stunden Laufzeit

Bei der Arbeit zu Hause, im Büro oder unterwegs ist ein hochwertiges Headset ein Muss. Für diese Zwecke hat der Hersteller JLab ein neues Business-Bluetooth-Headset veröffentlicht, das GO Work Headset. Das Gerät ermöglicht es Usern, nahtlos zwischen Telefon und Computer zu wechseln, ohne die Bluetooth-Einstellungen auf einem der beiden Geräte anpassen zu müssen, denn es können zwei Geräte gleichzeitig mit dem Headset verbunden werden. Der schnelle Wechsel von einem Audiogerät zum anderen ist beispielsweise sinnvoll, wenn im Homeoffice während einer Videokonferenz ein Anruf entgegengenommen werden muss.

Für eine lange Begleitung im Arbeitsalltag sorgen mehr als 45 Stunden Akkulaufzeit. Damit muss das Headset nur etwa einmal pro Arbeitswoche aufgeladen werden. Neben dem USB-C-Ladekabel ist im Lieferumfang auch ein USB-C auf 3,5mm AUX-Kabel enthalten, für Fälle, in denen der kabelgebundene Gebrauch bevorzugt wird oder die Einstellungen des Bürocomputers eine Bluetooth-Verbindung nicht zulassen.

Das JLab GO Work verfügt außerdem über die von JLab entwickelte C3-Calling-Technologie (crystal clear clarity), bei der Dual-Mikrofone die Umgebungsgeräusche eliminieren, so dass Nutzer und Nutzerinnen auch in lauten Umgebungen gut zu hören ist. Eine intuitive Stummschalttaste aktiviert eine rote LED am Ende des Mikrofons, die User visuell daran erinnert, wenn sie sich während eines Anrufs oder Videos stummgeschaltet haben.

Verschiedene Klangmodi und bequemer Sitz dank Cloud Foam

Mit Multifunktionstasten am Headset hat man neben der Stummschaltung auch die volle Kontrolle über Lautstärke sowie Wiedergabe, Pause und Titelsteuerung beim Abspielen von Medien. Außerdem können Anrufe angenommen oder abgelehnt sowie zwischen zwei verschiedenen Equalizer-Einstellungen gewählt werden: Der Arbeitsmodus bietet optimale Sound-Einstellungen für jedes Online-Meeting, während der Musikmodus für satte Klänge der Lieblingssongs sorgt. Hierzu kann das Boom-Mikrofon ganz einfach hochgedreht werden, so dass es bei Nichtgebrauch aus dem Blickfeld verschwindet.

Mit dynamischen 40mm Neodym-Treibern und einem Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz ist gute Klangqualität garantiert. Die Ohrmuscheln des GO Work sind mit dem Cloud Foam von JLab ausgestattet, der einen ganzen Arbeitstag lang für hohen Tragekomfort sorgen soll. Das GO Work Headset von JLab ist ab sofort zum Preis von 59,99 Euro bei Amazon erhältlich.