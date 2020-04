Kommentar: Warum das neue iPhone SE so interessant ist

Seit der vergangenen Woche nimmt Apple Vorbestellungen für das neue iPhone SE entgegen, die Auslieferung erfolgt ab dem 24. April. Wer jetzt erst bestellt, muss etwas länger warten, möglicherweise sogar bis zum 7. Mai. Das zeigt einmal mehr: Es wurden mehr Geräte bestellt, als Apple zum Start bereitstellen kann.

Was man sonst an Feedback gehört an, war bisher stets sehr positiv. Insbesondere für Apple-Nutzer, die bereits einige Jahre mit ihrem iPhone unterwegs sind und beispielsweise ein 5er oder 6er im Einsatz haben, scheint das neue iPhone SE wie geschaffen zu sein.

Dafür gibt es aus meiner Sicht einen ganz einfachen Grund: Der Preis. Nicht nur, dass das neue iPhone SE das bisher günstigste iPhone überhaupt ist (gemessen am ursprünglichen Verkaufspreis von Apple), es durchbricht auch einen Trend, der sich in den vergangenen Jahren genau in die andere Richtung entwickelt hat. Schaut euch einfach mal die folgende Liste an:

iPhone 3GS: 519 Euro

iPhone 4: 629 Euro

iPhone 4s: 629 Euro

iPhone 5: 679 Euro

iPhone 5s: 699 Euro

iPhone 5c: 599 Euro

iPhone 6: 699 Euro

iPhone 6s: 739 Euro

iPhone SE: 489 Euro

iPhone 7: 759 Euro

iPhone 8: 799 Euro

iPhone X: 1.149 Euro

iPhone XS: 1.149 Euro

iPhone XR: 849 Euro

iPhone 11: 799 Euro

iPhone 11 Pro: 1.149 Euro

Abgesehen von dem günstigen iPhone 5c und dem ersten iPhone SE kannte Apple in den vergangenen Jahren nur eine Richtung: Die Preise gingen steil nach oben, spätestens seit man mit dem iPhone X die 1.000-Euro-Marke durchbrochen hat.

Und: Selbst das iPhone 8, XR und 11, von Apple ja bereits als günstige Alternative zu den jeweiligen Top-Modellen gedacht, sind noch deutlich teurer als die iPhone-Modelle aus den Jahren zuvor.

Mit den 479 Euro, die für das iPhone SE gefordert werden, dürfte man den Nerv vieler Nutzer treffen, die keine drei Kameras, kein Face ID und kein OLED-Display benötigen. Stattdessen nimmt man ein ohnehin schon vorhandenes und bewährtes Gehäuse samt Display und Kamera, senkt den Preis und verwendet trotzdem einen aktuellen Prozessor, der auch in drei oder vier Jahren noch genug Leistung liefern wird.

Wenn ich an meine Eltern, Schwiegereltern und die meisten meiner Freunde denke, muss ich einfach sagen: Das neue iPhone SE passt perfekt in ihr Anforderungsprofil.