Kommt jetzt endlich „homeOS“? Apple sichert sich Markenrechte kurz vor der WWDC

Seit Jahren kursieren Gerüchte über ein eigenes Smart-Home-Betriebssystem von Apple – jetzt könnte es wirklich ernst werden. Wie MacRumors berichtet, deutet eine Reihe neuer Markenanmeldungen darauf hin, dass „homeOS“ bald offiziell vorgestellt wird.

Hinter den Anträgen steckt eine Firma mit dem generischen Namen „Home Operations Suite LLC“, die in den letzten Monaten unter anderem in den USA, Argentinien, Peru und Liechtenstein Markenschutz für „homeOS“ beantragt hat. Die erste Anmeldung erfolgte bereits im Oktober 2024 in Liechtenstein – dort ist der Name inzwischen auch eingetragen. In den anderen Ländern läuft das Verfahren noch.

homeOS als Marke geschützt

Auch wenn Apple offiziell nicht als Eigentümer der Briefkastenfirma auftritt, wäre das kein Novum: Schon bei der Marke visionOS, die ein Jahr vor der Präsentation des Vision Pro eingetragen wurde, nutzte Apple ein ähnliches Vorgehen.

„homeOS“ selbst ist übrigens kein völlig unbekannter Begriff – er tauchte schon mehrfach auf, etwa in Apple-Stellenanzeigen oder im Code von tvOS 17.4. Es wird spekuliert, dass es sich dabei um das Betriebssystem für einen kommenden HomePod mit Display handelt – quasi eine Mischung aus iPad und Lautsprecher, die sich entweder hinstellen oder an die Wand hängen lässt.

Das Gerät soll nicht nur Smart-Home-Geräte steuern, sondern auch FaceTime-Anrufe ermöglichen, als Gegensprechanlage dienen und sogar als Sicherheitskamera fungieren. Analyst Ming-Chi Kuo rechnet mit Produktionsstart im dritten Quartal 2025 – wann der Home Hub allerdings in den Handel kommt, bleibt offen.

Aber: Die WWDC steht vor der Tür. Vielleicht gibt es ja schon einen ersten Teaser für das mysteriöse „homeOS“.