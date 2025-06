Soundcore V40i: Neue Open-Ear-Kopfhörer können jetzt vorbestellt werden

Erst vor wenigen Wochen haben sich die Soundcore V40i erstmals gezeigt, schon jetzt können sie vorbestellt werden. Die neuen Soundcore V40i bringen frischen Wind in die Welt der Open-Ear-Kopfhörer – nicht zuletzt wegen ihres auffälligen, semitransparenten Designs. Doch auch technisch haben die V40i einiges zu bieten.

Rein optisch erinnern sie an viele andere Modelle mit Bügel, der über das Ohr geführt wird. Der Bügel lässt sich in vier Stufen verstellen, damit die Kopfhörer auch bei Bewegung – etwa beim Joggen oder im Fitnessstudio – sicher sitzen.

Die 16 x 13 Millimeter großen Treiber sind für Open-Ear-Verhältnisse ziemlich groß und sollen für satten, offenen Sound sorgen. Dank Bluetooth 5.4 klappt die Verbindung kabellos und stabil. Telefonieren? Kein Problem – mit vier integrierten Mikrofonen sind die V40i auch für Calls gerüstet.

Lange Akkulaufzeit

Klar, weil es sich um Open-Ear-Kopfhörer handelt, fehlt eine aktive Geräuschunterdrückung. Auch die passive Abschirmung ist eher gering – Umgebungsgeräusche bleiben also hörbar. Wer komplett in seine Musik abtauchen will, greift lieber zu In-Ears oder Over-Ears. Dafür punktet die Akkulaufzeit: Bis zu 6 Stunden halten die V40i durch – und mit dem kompakten Ladecase kommst du insgesamt auf bis zu 21 Stunden Musikspaß.

Fazit, Preis und Verfügbarkeit

Die Soundcore V40i sind stylische, sporttaugliche Alltagsbegleiter mit gutem Sound und cleverem Design – perfekt für alle, die ihre Umgebung gern im Ohr behalten. Die schwarze Variante der Soundcore V40i wird für 79,99 Euro angeboten, die weißen Kopfhörer sind derzeit noch mit 94,22 Euro ausgezeichnet. Amazon gibt für die Verfügbarkeit verschiedene Zeiträume an, das schwarze Modell soll erst Ende August erscheinen, das weiße Modelle schon am 9. Juni. Oftmals geht es bei Amazon schneller, ebenso gibt es eine Vorbesteller-Preisgarantie.