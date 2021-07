Komoot: Apple Watch-App erhält komplette Überarbeitung

Die Fahrrad- und Wander-Navigation Komoot (App Store-Link) ist auch bei uns in der Redaktion ein gern gesehener Gast auf unseren iPhones und iPads. Dank einer Integration für viele Geräte von Garmin, Wahoo und Co. können geplante Touren dann sogar mit externen Outdoor-GPS-Geräten absolviert werden. Aktuell kommt Komoot auf mehr als 12 Millionen User – und ist damit die größte digitale Community für Outdoor-Aktivitäten in Europa.

Komoot lässt sich gratis auf iPhones und iPads herunterladen und finanziert sich über In-App-Käufe für Offline-Kartenmaterial sowie ein optionales Premium-Abonnement. Für die Installation sollte man neben iOS 11.4 sowie watchOS 7.0 auch etwa 177 MB an freiem Speicherplatz auf dem iDevice mitbringen. Komoot kann komplett in deutscher Sprache genutzt werden.

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 10.54.0 von Komoot gibt es für alle Outdoor-Fans und Apple Watch-Besitzer bzw. -Besitzerinnen sehr gute Neuigkeiten zu vermelden. Das Entwicklerteam von Komoot hat nämlich die Apple Watch-App des Outdoor-Navis grundlegend renoviert, um am Handgelenk noch besser Touren absolvieren zu können.

„Damit du deine Apple Watch noch einfacher für deine Outdoor-Abenteuer nutzen kannst, haben wir die komoot App für die Apple Watch komplett überarbeitet. Lad die neue Version am besten gleich herunter: Freu dich über die noch reibungslosere Aufzeichnung und Navigation auf deinen Touren und hol das Beste aus den integrierten Funktionen deiner Apple Watch, wie zum Beispiel Herzfrequenzmessung, Kalorienverbrauch und Health-Synchronisierung.“

So berichtet das Komoot-Team im Changelog im deutschen App Store. Geplante Touren werden auf der Apple-Smartwatch nun unter anderem mit einer Kartenansicht angezeigt, und auch die Navigationsansicht wurde um einige Informationen ergänzt, beispielsweise die bereits zurückgelegte Strecke, die aktuelle Geschwindigkeit oder die über die Apple Watch aufgezeichnete Herzfrequenz. Mit diesem kleinen, aber feinen Update dürften die Wander- oder Radtouren in diesem Sommer noch angenehmer zu absolvieren sein. Die Aktualisierung für Komoot steht ab sofort kostenlos für alle User und Userinnen im App Store zum Download bereit.