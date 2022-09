Kuo: iPhone 15-Lineup wird sich weiter differenzieren

Der allseits bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat sich mit neuen Prognosen zu Wort gemeldet, dieses Mal zur kommenden iPhone 15-Generation. „Nach der Keynote ist vor der Keynote“, könnte man sagen. Die iPhone 14-Modelle sind noch nicht einmal ausgeliefert worden, da kommt der Kuo bereits mit neuen Spekulationen zum iPhone 15 um die Ecke.

In diesem Fall geht der Apple-Analyst davon aus, dass Apple das Lineup für die iPhone 15-Generation weiter differenzieren wird, so dass es noch stärkere Unterschiede zwischen den günstigeren iPhone 15- und iPhone 15 Pro-Exemplaren geben wird. In einem kleinen Thread bei Twitter berichtet Kuo von seinen Vermutungen.

I believe Apple will create more differentiation between iPhone 15 Pros and iPhone 15 standard models to increase Pro shipment allocation and the new iPhone ASP.

