Lucky Luna: Netflix veröffentlicht neuen Platformer von Snowman Games

Netflix steigt immer mehr in den Spiele-Bereich ein. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Videostreaming-Dienst eine Partnerschaft mit dem bekannten Studio Ubisoft eingegangen ist. Nahezu zeitgleich hat Netflix nun mit Lucky Luna (App Store-Link) ein weiteres Spiel im deutschen App Store veröffentlicht, das ab sofort auf iPhones und iPads heruntergeladen werden kann. Für den Download ist iOS bzw. iPadOS 15 sowie etwa 500 MB an freiem Speicherplatz erforderlich, auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

„Führe Luna in diesem von japanischer Folklore inspirierten Plattformer durch Dungeons und geheimnisvolle Tempel, um die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu enthüllen. Jeder Level bietet eine neue Spielmechanik und neue Features, die unterschiedliche Möglichkeiten zum Erkunden eröffnen. Das einzige Problem? Es gibt keine Sprungtaste! Wische, um Luna nach links und rechts zu bewegen, während sie tiefer in sich verändernde und tückische Bereiche fällt. Du musst deine Umgebung und deinen Verstand einsetzen, um das zu erreichen, was unter ihr liegt, und Luna so zu helfen, ihren wahren Weg zu finden.“

So berichtet Netflix im App Store bezüglich der Neuerscheinung. Lucky Luna reiht sich ein in das Genre der Retro-Platformer und bietet unter anderem einen Story-Modus inklusive simplem One-Touch-Gameplay, sowie einen Endlos-Modus, bei dem man sich in unvorhergesehene Dungeons stürzt und bei dem kein Versuch dem anderen gleicht.

Bestenlisten und 100 Erfolge in Lucky Luna

Auf dem Weg lassen sich verborgene Tempel, geheime unterirdische Passagen und besondere Challenge-Räume entdecken sowie kryptische Tafeln sammeln, die mehr von Lunas Geschichten enthüllen. Auch Perlen und Juwelen können eingesammelt werden, um die eigene Schatzkammer zu füllen, zudem stehen für eine Langzeitmotivation Tages-, Monats- und Gesamt-Bestenlisten bereit, die sich erklimmen lassen. Für besonders ambitionierte Spieler und Spielerinnen stellt Lucky Luna weiterhin insgesamt 100 Erfolge für den eigenen Trophäenraum zur Verfügung.

Falls ihr noch weitere Eindrücke zur Netflix-Neuerscheinung benötigt, könnt ihr euch abschließend den YouTube-Trailer zu Lucky Luna ansehen. Der Download des Spiels ist wie alle Titel von Netflix grundsätzlich kostenlos, zur Nutzung wird aber ein aktives Netflix-Abonnement vorausgesetzt. Dieses ist zu Preisen ab 7,99 Euro/Monat erhältlich.