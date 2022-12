LastPass: Jüngstes Datenleck legte auch Nutzerinformationen offen

Der Passwort-Manager LastPass muss sich mit einem weiteren Datenleck auseinandersetzen. Dieses Mal sind dabei auch Nutzerinformationen offengelegt worden, wie LastPass-CEO Karim Toubba in einem Blogeintrag erklärt. Hacker hatten auf einen Cloud-Speicherdienst eines Drittanbieters zugegriffen, der von dem Passwort-Manager genutzt wird. So konnten sie „Zugang zu bestimmten Elementen“ der „Kundeninformationen“ erlangen.

Aktuell ist noch nicht klar, auf welche Informationen die Hacker zugreifen konnten und wie viele Nutzer bzw. Nutzerinnen des Passwort-Managers betroffen sind. Karim Toubba gibt aber an, dass die Passwörter der User dank LastPass’ „Zero Knowledge“-Architektur weiterhin sicher verschlüsselt seien. Diese Richtlinien besagen, dass nur der Nutzer oder die Nutzerin das Master-Passwort kennt und die Verschlüsselung nur auf Geräteebene, und nicht serverseitig erfolgt. Auch bei Twitter informierte man den Kundenstamm über den Vorfall.

We recently detected unusual activity within a third-party cloud storage service, which is currently shared by both LastPass and its affiliate GoTo. Customer passwords remain safely encrypted due to LastPass’s Zero Knowledge architecture. More info: https://t.co/xk2vKa7icq pic.twitter.com/ynuGVwiZcK

— LastPass (@LastPass) November 30, 2022