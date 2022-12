(RED): Apple macht auch in diesem Jahr auf den Welt-AIDS-Tag aufmerksam

In den letzten 16 Jahren haben sich Apple und die eigene Kundschaft am weltweiten Kampf gegen AIDS beteiligt. Apples Partnerschaft mit (RED) unterstützt den Global Fund, der Millionen von Menschen in den bedürftigsten Communitys in Afrika südlich der Sahara Zugang zu Gesundheitsdiensten ermöglicht – einschließlich wichtiger Arbeit in ländlichen Communitys und Unterstützung für schwangere Frauen und ihre Familien. In den letzten drei Jahren sind die Mittel auch dazu verwendet worden, die Auswirkungen von COVID-19 in diesen Communitys abzumildern.

Seit 2006 haben mehr als eine Viertelmilliarde US-Dollar an Zuschüssen von Apple dazu beigetragen, Pflege- und Unterstützungsdienste für über 11 Millionen Menschen bereitzustellen und über 197 Millionen HIV-Tests zu verteilen. So berichtet Apple in einem Newsroom-Artikel. Die Unterstützung von Apple hat außerdem dazu beigetragen, dass mehr als fünf Millionen HIV-positive Mütter das Virus nicht an ihre Babys weitergegeben haben.

Die Finanzierung umfasst auch die Unterstützung von kommunalen Gesundheitshelferinnen wie Mama Esther, die in ihren Communitys für Mitgefühl, Pflege und Zugang zu Behandlungen sorgen. Seit mehr als 15 Jahren geht sie in der Maasai-Community in Tansania von Boma zu Boma (Haus zu Haus), bietet Gesundheitsdienste zu Hause an, ermutigt die Menschen, die örtliche Klinik aufzusuchen, und hilft schwangeren Frauen bei der Schwangerschafts- und Geburtshilfe. Mama Esther kann diese wichtige Arbeit in ihrer ländlichen Gemeinde zum Teil dank des monatlichen Zuschusses leisten, den sie vom Global Fund erhält.

Sieben Apple Watch-Zifferblätter zum Welt-AIDS-Tag

Anlässlich des heutigen Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember bietet Apple nun für die Weihnachtszeit neue Möglichkeiten, den Global Fund unterstützen zu können, das Bewusstsein für HIV/AIDS zu schärfen und mehr über den Kampf gegen HIV/AIDS zu erfahren. So ist unter anderem eine Vielzahl von (PRODUCT)RED-Zubehör erhältlich, darunter das Silikon Case mit MagSafe für das iPhone 14 und 14 Plus, sowie das Apple Watch Sport Loop, Sportarmband und geflochtenes Solo Loop Armband. Ein Teil des Erlöses aus jedem (PRODUCT)RED-Produkt geht an den Global Fund, um IAIDS zu bekämpfen und die Auswirkungen von COVID-19 durch die (RED)-Initiative zu mildern.

Wer eine Apple Watch trägt, kann die Unterstützung mit einer Auswahl von sieben Apple Watch-Zifferblättern in Rot zeigen, die auf der (RED)-Website von Apple heruntergeladen werden können. Sobald sie heruntergeladen sind, kann man das Bewusstsein schärfen, indem man diese Zifferblätter mit anderen Apple Watch-Trägern und -Trägerinnen teilt. Auf der Website findet man auch alle angebotenen PRODUCT(RED)-Produkte und -Zubehör.

Darüber hinaus wird Apple in Hunderten von Apple Stores auf der ganzen Welt an diesem Tag neue Schaufenster- und Produktdisplays aufstellen, die es Kunden und Kundinnen einfach machen soll, sich über (PRODUCT)RED zu informieren und den Global Fund mit ihren Weihnachtseinkäufen zu unterstützen. In den USA gibt es zudem entsprechende Aktionen und Inhalte in Apple Books, der Apple TV-App und in Apple Music.

Fotos: Apple.