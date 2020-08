LG Tone Free ausprobiert: AirPods-Alternative derzeit bei MediaMarkt im Angebot

Man könnte fast meinen, dass der Markt an kabellosen Kopfhörern im AirPods-Format mittlerweile gesättigt ist. Doch genau das scheint immer noch nicht der Fall zu sein, jeden Monat trudeln in unserer Redaktion entsprechende Kopfhörer ein. Einer der neuesten Vertreter stammt von LG und hört auf den Namen Tone Free FN6.

Die normalerweise 149 Euro teuren Kopfhörer sind in Schwarz und Weiß erhältlich, zu humanen Preisen findet man aktuell aber nur das weiße Modell. Das gibt es dafür aber momentan etwas günstiger, im Rahmen einer groß angelegten LG-Flyer-Aktion bekommt ihr die Kopfhörer bei MediaMarkt und Saturn zahlt ihr nur noch 125,75 Euro. Umso spannender ist die Frage: Können die LG Tone Free FN6 mit den AirPods Pro von Apple mithalten?

LG Tone Free FN6 werden klassisch per Bluetooth gekoppelt

Optisch auf jeden Fall. Während das Ladecase mit seinem runden Formfaktor deutlich anders aussieht als das der AirPods, sind die Kopfhörer selbst optisch kaum von den AirPods Pro zu unterscheiden. Am Ende ist das aber auch kein großes Wunder mehr, denn viele Design-Möglichkeiten gibt es bei einem In-Ear-Kopfhörer ohne Kabel halt einfach nicht.

Während die Kopplung mit Android-Smartphones optimiert ist und ähnlich einfach abläuft wie die Verbindung zwischen AirPods und dem iPhone, sieht bei den LG Tone Free in Verbindung mit einem iOS-Gerät wenig überraschend anders aus: Für iPhone und iPad sind die Kopfhörer von LG ganz normale Bluetooth-Geräte, die auf herkömmlichen Wege gekoppelt werden müssen.

Weiterführende Einstellungen können über die Tone Free App vorgenommen werden. Diese braucht für einen kompletten Start und die Herstellung einer Verbindung zu den Kopfhörer fast 15 Sekunden, was durchaus viel ist, wenn man nur mal eben die Equalizer-Einstellungen ändern möchte. Zum Glück dürfte man das nicht jeden Tag machen. Ansonsten kann sich die App durchaus sehen lassen, bietet sie doch sehr viele Einstellungen: Unter anderem kann auch das Touch-Bedienfeld an den LG Tone Free angepasst werden, hier stehen drei Aktionen zur Auswahl: Einmal berühren, zweimal berühren und dreimal berühren. So kann man unter anderem die Lautstärke anpassen, Musik steuern oder Siri aktivieren.

Besonders stolz ist man bei LG auf das Ladecase der LG Tone Free FN6, das aber leider nur mit einem USB-C-Kabel und nicht drahtlos geladen werden kann. Dafür ist eine UVnano-Technologie integriert, über die uns der Hersteller folgendes wissen lässt:

Ihre Earbuds sind jeden Tag für Sie da und helfen Ihnen, sich zu entspannen, zu rocken oder sich zu konzentrieren. Sie können aber auch Bakterien aufnehmen, die Sie nicht mit sich herumtragen möchten. Lassen Sie uns hier die neu entwickelten LG TONE Free HBS-FN6 mit einer UVnano-Ladeschale vorstellen, die 99,9% der Bakterien beim Laden abtötet. Weniger Sorgen – mehr genießen.

Mit unseren Mitteln konnten wir natürlich nicht überprüfen, ob das Ladecase dieses Versprechen tatsächlich hält. Das UV-Licht Bakterien und Keime abtöten kann, dürfte aber mittlerweile hinlänglich bekannt sein.

Das alles klingt schon ziemlich vielversprechend – aber wie steht es um den Klang? Hier haben mich die LG Free FN6 leider etwas enttäuscht. Der Sound der Kopfhörer klingt wenig aufregend und nahezu unspektakulär, gerade beim Bass muss man deutliche Einbußen im Vergleich mit den AirPods Pro in Kauf nehmen. Selbst wenn man den Equalizer in der mitgelieferten App auf „Bass Boost“ stellt, bleibt ein Wow-Effekt aus. Der Klang der LG Free FN6 ist wahrlich nicht schlecht – am Ende aber wohl nur solide.

Und so bleibt als großes Alleinstellungsmerkmal am Ende nur das Ladecase mit UV-Technologie. Wenn genau das für euch interessant ist, weil ihr in Zeiten wie diesen noch mehr auf eure Gesundheit achtet, dann sind die LG Free FN6 durchaus einen Blick wert. Denn auch sonst sind alle technischen Daten absolut in Ordnung, etwa die sechs Stunden Musik-Wiedergabe am Stück und die zusätzlichen zwölf Stunden, die man über das Ladecase erhält.