Lidl Plus: Discounter will eigene Bezahlfunktion in die App integrieren

Im August hat Lidl die eigene App Lidl Plus (App Store-Link) veröffentlicht, die auf Angebote und Coupons aufmerksam machen sollen. Gleichzeitig hat man Kunden mit einem 5 Euro Gutschein gelockt, der in der App abrufbar ist. Ebenso könnt ihr Kassenbons digital in der App anzeigen lassen. Keine schlechten Vorzeichen.

Wie Lidl gegenüber WirtschaftsWoche angekündigt hat, wird Lidl eine eigene Bezahloption in die Lidl Plus-App integrieren. In Polen und Spanien kann man bereits per App bezahlen, in dem man die eigenen Kreditkarten-Daten in der App hinterlegt. Aber: In Deutschland ist ein lastschriftbasiertes Verfahren geplant, das in der Umsetzung etwas komplizierter ist.

Natürlich wird man auch weiterhin mit seiner EC- oder Kreditkarte bezahlen können, auch Apple Pay und Google Pay wird man nicht streichen. Aber: Werden Kunden dazu animiert die eigene Bezahllösung zu nutzen, könnte sich Lidl entsprechende Gebühren sparen.

Neu ist das übrigens nicht: Bei Netto kann man per Netto-App und PayPal bezahlen. Mit der Edeka-App könnt ihr ebenfalls an der Kasse mit dem Smartphone bezahlen. Edeka kooperiert hier mit Valuephone.

Ich werde weiterhin mit Apple Pay bezahlen. Mir ist bewusst, dass die Anbieter Gebühren abführen müssen, aber ich werde mir nicht für jeden Supermarkt eine eigene App installieren, mich dort registrieren, um dann ein neues Zahlungsmittel zu hinterlegen.