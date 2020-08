Lidl Plus: App für Einkaufsaktionen deutschlandweit gestartet

Die Einkaufs-App des Discounters Lidl, Lidl Plus (App Store-Link), steht schon seit einiger Zeit im deutschen App Store zum Download bereit. Zuerst ließ sie sich jedoch nur in Berlin und Brandenburg nutzen. Diese Einschränkung fällt ab sofort weg – Lidl Plus ist jetzt auch in ganz Deutschland zu verwenden. Der Download der App ist gratis und kann ab iOS 11.0 sowie 183 MB an freiem Speicherplatz angestoßen werden.

„Lade die Lidl Plus App gratis herunter, melde dich an und spare jeden Tag mit vielen exklusiven Lidl Plus Aktionen“ – so heißt es von den Entwicklern der App im deutschen App Store. In Lidl Plus finden sich zahlreiche Einkaufs-Aktionen, bei denen der User von Rabatten profitiert, darunter wöchentlich wechselnde vergünstigte Produkte, digitale Rubbellose für zusätzliche Überraschungen oder Vorteile bei ausgewählten Partnern. Auch die Kassenbons von getätigten Einkäufen sowie die wöchentlichen Prospekte des Discounters können in Lidl Plus eingesehen werden. Auf Wunsch kann man sich per Push-Mitteilung über neue Aktionen benachrichtigen lassen.

Lidl wertet die Daten der Nutzer aus

Mit dem bundesweiten Launch von Lidl Plus haben sich die Entwickler nun noch etwas ganz Besonderes ausgedacht: Jeder Teilnehmer erhält über die App einen 5 Euro-Willkommensgutschein, der sich ab einem Einkauf von 25 Euro und mehr einlösen lässt. Um den Gutschein einlösen zu können, lädt man sich erst die iOS- bzw. Android-App herunter und meldet sich mit dem Lidl-Konto an bzw. erstellt einen Account. Dann sollte man in der App den Willkommensrabatt in Höhe von 5 Euro angezeigt bekommen und diesen einlösen können. An der Kasse heißt es dann, die digitale Kundenkarte vom Kassierer scannen zu lassen, um den Gutschein auf den Einkauf angerechnet zu bekommen.

Wichtig zu wissen: Bestimmte Produkte sind von dieser Rabattaktion ausgenommen. Dazu gehören unter anderem Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher, Pfand, Gutschein- und Telefonkarten sowie Säuglingsnahrung. Beim Einkauf sollte man darauf achten, dass diese Artikel zur Gesamtsumme nicht hinzugerechnet werden. Der 5 Euro-Gutschein ist nach der Registrierung 14 Tage lang gültig. Nicht unerwähnt wollen wir abschließend lassen, dass Lidl die Daten und das Einkaufsverhalten der App-Nutzer über entsprechende Datenanalysetechnologien umfangreich auswertet. Dessen solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr die App und ihre Einkaufsaktionen verwendet.