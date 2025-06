Einkaufsliste Bring!: Design und Performance auf der Apple Watch verbessert

Die aus Schweizer Entwicklung stammende Einkaufslisten-App Bring! (App Store-Link) gehört mittlerweile zu den Klassikern im App Store und kam schon im Jahr 2021 laut den Machern der App auf über 12 Millionen Downloads. Im Jahr 2020 wurden über 125 Millionen Einkäufe mit Bring! absolviert – eine stolze Zahl. Nun hat das Entwicklerteam von Bring! Labs weitere Verbesserungen für ihre beliebte Einkaufs-App auf den Weg gebracht.

Die Neuerungen in Bring! betreffen vor allem die Apple Watch-App der Einkaufliste, die nicht nur ein neues Design, sondern auch eine vollständige technische Überarbeitung spendiert bekommen hat. „Effizienter, stabiler, moderner“, lässt das Bring! Labs-Team verlauten. „Die neue Bring!-App für die Apple Watch ermöglicht stressfreies Einkaufen: Dank einer kompletten Neugestaltung der App gibt es jetzt weniger Wartezeiten und mehr Effizienz.“ Das sind die Highlights der neuen Version:

Komplett überarbeitete Performance: Die App läuft jetzt stabiler und schneller

Die App läuft jetzt stabiler und schneller Modernisierte Benutzeroberfläche: Die App entspricht nun den neuesten Apple Designrichtlinien, was sie nicht nur übersichtlicher, sondern auch benutzerfreundlicher macht

Die App entspricht nun den neuesten Apple Designrichtlinien, was sie nicht nur übersichtlicher, sondern auch benutzerfreundlicher macht Verbesserte Synchronisierung: Nutzer und Nutzerinnen haben mehr Kontrolle darüber, wann die App sich aktualisiert

Nutzer und Nutzerinnen haben mehr Kontrolle darüber, wann die App sich aktualisiert Einfache Listenerstellung direkt über die Uhr: Artikel können jetzt noch einfacher und schneller direkt am Handgelenk hinzugefügt werden

Auf der Apple Watch können nun direkt Artikel zur Liste hinzugefügt und auch wieder entfernt werden, zudem lässt es sich bequem zwischen verschiedenen Listen wechseln. Die Synchronisation erfolgt nun noch schneller, und das neue Design soll für eine verbesserte Übersicht sorgen.

Um die Apple Watch-App manuell auf der Smartwatch zu installieren, drückt man zunächst die Digitale Krone der Apple Watch und öffnet in der App-Auswahl dann den App Store. In letzterem sucht man nach der Bring“-Einkaufsliste und wählt „Laden“ aus. Nach dem Öffnen der Bring!-App auf der Watch hat man sich nur noch mit dem eigenen Bring!-Account per E-Mail oder über das Apple-Konto einzuloggen, um alle Features direkt am Handgelenk nutzen zu können.

Die Bring!-Einkaufliste ist auch weiterhin für das iPhone und iPad als kostenloser Download im deutschen App Store verfügbar und benötigt dort neben 127 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 15.4 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung, zudem kann optional ein Premium-Abo für 1,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Jahr abgeschlossen werden. Von den Nutzern und Nutzerinnen im App Store wird die Anwendung im Durchschnitt mit sehr guten 4,7 Sternen bewertet.