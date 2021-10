Rund um das neue MacBook Pro habt ihr ja vielleicht gestern schon das eine oder andere YouTube-Video gesehen, ich persönlich kann euch einen Blick auf das etwas andere Review von AlexiBexi empfehlen. Ich habe mein neues MacBook Pro zum Zeitpunkt dieser Zeilen nun rund eine Stunde in Betrieb und möchte ein paar ganz besondere Worte mit euch teilen.

Es geht um die Touch Bar. Als sie 2016 eingeführt wurde, fand ich sie noch aufregend und spannend. Sie war neu und besonders. Ein faszinierender kleiner Bildschirm mit Touch-Funktionen. Vor fünf Jahren wollte ich das auf vier USB-C-Anschlüsse reduzierte MacBook Pro auch deswegen unbedingt haben.

Mein Gott, was habe ich mich da nur getäuscht. Ich mag nicht ausschließen, dass es da draußen Leute gibt, die mit bestimmten Apps arbeiten, bei denen die Touch Bar tatsächlich eine Erleichterung ist und Arbeitsabläufe schneller macht. In den von mir verwendeten Apps bin ich mit Tasten-Kombinationen oder dem Trackpad aber in 100 Prozent der Fälle schneller ans Ziel gelangt.

Ganz egal ob beim Tippen oder der Nutzung des Trackpads, für mich war das Problem rund um die Touch Bar immer gleich: Man muss die Hand heben, den Blick vom Bildschirm lösen und konnte dann eine Aktion ausführen, für die es auch andere Wege gibt.

Auf zwei Funktionen greift man aus meiner Sicht besonders häufig zurück: Das Einstellen der Bildschirmhelligkeit und der Lautstärke. Ich möchte wirklich niemandem zu nahe treten, aber das geht mit fünf dafür vorgesehenen Funktionstasten schneller und einfacher. Deswegen sage ich jetzt: Liebe Touch Bar, ich werde dich ganz sicher nicht vermissen.

Was mir rund um das neue MacBook Pro sonst noch aufgefallen ist

Abschließend noch ein paar erste Gedanken zum neuen MacBook Pro. Das neue kantige Design gefällt mir gut, nur die beiden Lüftungsschlitze an der Seite sind etwas gewöhnungsbedürftig. Die schwarz hinterlegte Tastatur gefällt mir außerordentlich gut, nicht nur was das Tippgefühl angeht, sondern auch aufgrund der Optik.

Etwas schwer fällt mir noch der Umstieg von 16 auf 14 Zoll, aber dafür kann Apple ja nichts, das war meine eigene Entscheidung. Die Notch fällt aktuell noch auf, hier bin ich darauf gespannt, wie es in ein paar Wochen aussieht.

Und falls ihr auch von einem alten MacBook auf ein neues Modell wechselt, startet den Migrationsassistent unbedingt mit einem Thunderbolt-Kabel. Vom ersten Einschalten hat es nur rund 25 Minuten gedauert, bis knapp 500 GB Daten übertragen waren und mein neues MacBook Pro einsatzbereit war. Ich glaube, dass wir in Zukunft viel Spaß zusammen haben und viele Dinge erleben werden.