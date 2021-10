Teufel Airy Sports TWS: Neue Bluetooth-InEars mit Ohrhaken für Workouts

Mit Musik geht bekanntlich alles besser – auch schweißtreibende sportliche Aktivitäten. Gut, wenn es dann auch noch Kopfhörer ohne störende Kabel gibt. Der wohlbekannte Hersteller Teufel hat nun für alle Sport-Fans den neuen Teufel Airy Sports TWS präsentiert, der sich an alle Menschen richtet, die viel in Bewegung sind. „Sie sitzen bequem und dennoch sicher im Ohr, bieten umfangreiche Steuerungsfunktionen und überzeugen mit ihrem hochwertigen Klang mit prägnanten Bässen“, so Teufel zur Neuerscheinung.

Für maximale Bewegungsfreiheit sorgen beim neuen Teufel Airy Sports TWS die weichen, biegsamen Ohrbügel aus Silikon: Sie halten die Ohrhörer stets an Ort und Stelle und sind dabei bequem zu tragen. Nicht fest, aber besonders lange halten die Akkus durch. Eine volle Ladung reicht selbst bei hoher Lautstärke für über sechs Stunden non-stop-Unterhaltung. Im mitgelieferten Akku- und Transport-Case tanken die Airy Sports TWS schon in 20 Minuten wieder genug Saft für mindestens 1,5 Stunden Wiedergabe nach, eine vollständige Ladung dauert 2 Stunden. Über das mitgelieferte Case können die InEars mehr als dreimal nachgeladen werden, die Gesamtspieldauer beträgt bis zu 31 Stunden. Zu guter Letzt halten die Airy Sports TWS auch bei Schietwetter und besonders intensiven Trainings durch – Regen und Schweiß machen den Kopfhörern nichts aus.

Volle Kontrolle – auch über die Lautstärke

Hinter den Teufel-Logos auf den beiden Ohrhörern verbergen sich berührungsempfindliche Sensoren für eine komfortable Steuerung der Wiedergabe und Lautstärke. Auch lassen sich Telefonate annehmen, beenden oder ablehnen. Viele weitere Funktionen eröffnen sich durch die Sprachassistenz-Systeme von Google und Apple, die ebenfalls per Klopf-Kommando aktiviert werden.

In den Airy Sports TWS sorgen darüber hinaus 8-mm-Treiber für einen klaren, kräftigen Klang mit überzeugender Basswiedergabe. Für den optimalen Halt und somit auch optimalen Klang liefert Teufel Silikon-Ohradapter in drei Größen mit. Das Ladecase wird per USB-C nachgeladen, drei LEDs zeigen dem Nutzer bzw. der Nutzerin jeweils den aktuellen Ladestand an.

Preis und Verfügbarkeit

Die Teufel Airy Sports TWS sind ab sofort in einer schwarzen Farbvariante zum Preis von 149,99 Euro erhältlich – in allen Teufel Stores sowie im Webshop von Teufel mit kostenlosem und klimanteuralem Versand. In Kürze sollen zusätzlich einzelne Ohrhörer und Akku-Cases sowie Ersatz-Ohradapter als Zubehör angeboten werden.