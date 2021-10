Reddit: Offizieller Deutschland-Start des Community-Portals erfolgt

Die Community-basierte Plattform Reddit gehört zu den meistbesuchten Websites der Welt und ist heutzutage das, was in den 1990er und 2000er Jahren Foren und Bulletin-Boards vorantrieben: Einen Austausch verschiedenster Menschen zu einem bestimmten Thema – und sei es auch noch so abwegig und speziell. Bei Reddit finden sich zig verschiedene Foren, in denen täglich diskutiert und sich ausgetauscht wird. Alle User können sich beteiligen, eigene Foren mit Texten, Bildern und Links erstellen, Themen abonnieren, Kommentare posten und Bewertungen verteilen.

Natürlich nutzen Reddit auch schon seit längerem viele deutsche Fans, die sich dort themenspezifisch austauschen. Bisher gab es aber keinen offiziellen Launch der Community-Plattform in Deutschland – bis jetzt. Mit diesem Schritt will man nicht nur ein Augenmerk auf den stetig wachsenden Markt legen, sondern gleichzeitig auch über mehrere Jahre in die deutsche Reddit-Community investieren.

Deutsche Reddit-User posten monatlich 151 Millionen Beiträge

Wie Reddit auf einer eigens dafür angelegten Website informiert, „strömen Millionen deutscher Nutzer und Nutzerinnen jeden Tag zu Reddit, um Gemeinschaft und Zugehörigkeit mit Menschen zu finden, die ähnliche Interessen teilen. Mit einem Nutzerwachstum von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ist Deutschland nun die Heimat unserer fünftgrößten Nutzerbasis.“ In Deutschland verbringen Reddit-User durchschnittlich 27 Minuten täglich auf der Plattform, was mehr Zeit als bei Snap, Twitter oder Pinterest ist. Dank dieser Voraussetzungen hat Reddit auch gleich ein Quartier mit einem eigenen Reddit-Team vor Ort in Berlin-Mitte eröffnet.

Deutschsprachige Communities wie r/de verfügen mittlerweile über 500.000 Mitglieder und bieten eine Ressource für jegliche deutsch-basierte Inhalte. Auch die Sub-Reddits r/wasletztepreis, r/finanzen und r/garten sind in Deutschland sehr beliebt. Jeden Monat tragen deutsche User zu 151 Millionen Posts, Kommentaren und Bewertungen auf der Plattform bei. Wer Reddit mobil nutzen möchte, kann die offizielle Reddit-App (App Store-Link) kostenlos herunterladen, oder auch Drittanbieter-Anwendungen wie Apollo (App Store-Link) für die Plattform verwenden.