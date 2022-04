LMP Master Mouse: Edle Bluetooth-Maus mit zwei Tasten und Scrollrad

Erst kürzlich haben wir über einen Entwickler berichtet, der Apples Magic Mouse mit einem selbstgebastelten Tool versehen hat, um die Maus während des Aufladens per Lightning auch gleichzeitig nutzen zu können. Der Versuch war lobenswert, funktionierte am Ende allerdings nicht ganz so wie gedacht. Den Artikel dazu könnt ihr hier nachlesen.

Wer während des Aufladens nicht auf die Maus verzichten möchte, sollte sich die LMP Master Mouse genauer ansehen. Die neue Bluetooth-Maus für Mac-Nutzer und -Nutzerinnen vereint praktische Funktionen mit einem eleganten Design. Bedient wird die Maus traditionell über zwei Tasten und ein Scrollrad. Besonders praktisch ist die Energieversorgung: Anwender und Anwenderinnen können mit der Maus arbeiten und sie gleichzeitig über den USB-C-Anschluss aufladen.

Die LMP Master Mouse verbindet sich schnell und einfach mit jedem Bluetooth-fähigen Mac oder PC (ab Bluetooth 3.0) über Bluetooth LE 4.2. Sie kann sowohl mit der rechten, als auch der linken Hand bedient werden. Dabei ermöglichen der exakte 1600 dpi IR-Sensor und Silikon-Gleitschienen ein reibungsloses Manövrieren durch Dokumente und anstehende Aufgaben.

In zwei Farbvarianten erhältlich

Die Maus ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 350 mAh ausgestattet und kann daher mehrere Wochen lang eingesetzt werden, bevor sie frische Energie benötigt. Dank des USB-C-Anschlusses an der Frontseite kann die Maus einfach während des Arbeitens geladen werden. Dies kann über einen beliebigen USB-C-Anschluss des Macs oder an einem 5V USB-Netzteil erfolgen. Ein USB-C-Ladekabel wird mitgeliefert.

Das Aluminiumgehäuse verleiht der Master Mouse genug Gewicht, damit sie gut in der Hand liegt. In Kombination mit der glänzenden oberen Abdeckung ist sie zudem ein elegantes Eingabegerät für jeden Mac. Die LMP Master Mouse ist in zwei Farben erhältlich: silberne Aluminiumbasis mit weißer Abdeckung oder spacegraue Aluminiumbasis mit schwarzer Abdeckung. Damit passt sie sich farblich an die Tastaturen und Trackpads von Apple an.

Die LMP Master Mouse wird zum Preis von 50 Euro erhältlich sein und dann bei Onlineshops wie Cyberport, Comspot und Amazon geführt werden. Auf der Produktseite des Herstellers gibt es zudem weitere Informationen. Wir haben bereits ein Testexemplar angefragt und werden euch schon bald mit weiteren Eindrücken zur Magic Mouse-Alternative versorgen können.