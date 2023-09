Logitech G: Neue Produkte für Gaming-Enthusiasten präsentiert

Immer mehr Gamer kreieren Inhalte und streamen ihre Gaming-Sessions live im Internet. Die korrekte Beleuchtung sowie Audio-Qualität spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Mit einer kristallklaren Audio-Wiedergabe und der passenden Beleuchtung können Creator und Streamer ihrer Community spannende Inhalte bieten und den direkten Austausch mit dieser pflegen – ganz egal, ob sie auf Discord, Twitch oder YouTube aktiv sind.

Logitech G, eine Marke von Logitech und Anbieter von Gaming-Ausrüstung, hat daher drei neue Produkte vorgestellt, die das Gaming- und Streaming-Erlebnis neu definieren sollen: Die beiden Mikrofone Logitech G Yeti GX und Logitech G Yeti Orb sowie die neue Streaming-Beleuchtung Logitech G Litra Beam LX.

Yeti GX

Bei dem neuen Yeti GX handelt es sich um ein hochwertiges Gaming-Mikrofon im Broadcast-Stil mit dynamischer Kapseltechnologie, welches eine außergewöhnliche Audio-Leistung liefert und dabei auf das ikonische Yeti-Design setzt. Als erstes Mikrofon der Yeti-Reihe verfügt das Yeti GX über das Scrollrad der Logitech G Gaming Mäuse, mit welchem Gamer die Mikrofonverstärkung mit einer Hand steuern können. Die Supernierencharakteristik des Yeti GX verstärkt die Stimme und reduziert derweil die Geräusche von Tastenklicks und der allgemeinen Umgebung.

Über die Smart Audio Lock Funktion des Yeti GX können Gamer die für sie am besten geeigneten Audioeinstellungen mit einem Klick auf das Scrollrad fixieren. So bleibt der Klang konstant und die Verstärkung wird automatisch angepasst, um Übersteuerungen zu vermeiden und Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Mit der Blue VO!CE-Technologie von Logitech G hat man zudem die Möglichkeit, den Sound einzustellen und aus einer Vielzahl von Filtern zu wählen, um so das Audiosignal des Mikrofons zu optimieren und individuelle Soundeffekte zu erzeugen.

Das Yeti GX unterstützt das Plug-and-Play-Prinzip über USB, was den Einrichtungsprozess erleichtert. Darüber hinaus ist das Yeti GX auch mit dem Premium-Mikrofonbügel Blue Compass und der demnächst erscheinenden Logitech G Variante des Mikrofonbügels kompatibel.

Logitech G Yeti GX dynamisches RGB-Gaming-Mikrofon mit LIGHTSYNC, USB-Mikrofon zum... Zeig Ihre Dynamik: Yeti GX ist ein Premium-Gaming-Mikrofon mit RGB und LIGHTSYNC mit spezieller dynamischer Kapsel und fortschrittlicher Software für...

Dynamische Mikrofonkapsel: Die speziell für Gamer entwickelte dynamische Mikrofonkapsel im Broadcast-Stil blendet mit Supernierencharakteristik...

Yeti Orb

Das Yeti Orb ist ein schlankes, kamerataugliches USB-Gaming-Mikrofon, das eine erstklassige Audioleistung mit einem hohen Bedienkomfort vereint. Das Yeti Orb wurde für Gamer entwickelt, die neu im Streaming-Geschäft sind. Es ist mit einer speziellen Kondensatorkapsel ausgestattet und verfügt über eine Statusleuchte mit anpassbaren Beleuchtungseffekten, die vor und während des Streams abgerufen werden können. Ins Auge fällt außerdem das Logo in RGB-Optik.

Anders als viele Mikrofone, die derzeit auf dem Markt sind, erzeugen das Yeti GX und das Yeti Orb einen maximalen Schalldruck. In Momenten, in denen die Stimme der Streamer lauter wird – etwa während eines Feuergefechts oder einer nervenaufreibenden Schlacht – minimieren das Yeti GX und das Yeti Orb die entstehenden Verzerrungen automatisch. Mit den Filtern der Blue VO!CE-Technologie können sie außerdem den Klang der Sprache anpassen, lustige Effekte erzeugen und das Risiko von Übersteuerungen minimieren. Diese sind allesamt über die G Hub-App verfügbar.

Logitech G Yeti Orb Gaming-Kondensatormikrofon mit RGB und LIGHTSYNC, USB-Mikrofon... So einfach ist das: Logitech G Yeti Orb ist ein Premium-Gaming-Mikrofon mit RGB und LIGHTSYNC; es bietet eine erstklassige Audioleistung und...

LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung RGB-Logo und -Statusleuchte funktionieren in G HUB mit LIGHTSYNC und ermöglichen Beleuchtungseffekte, die deinem Spiel...

Litra Beam LX

Litra Beam LX ist ein beidseitig leuchtendes RGB-Hauptlicht mit TrueSoft-Technologie, welches das Licht so formt und lenkt, das Creator zu jeder Zeit ihr volles Potenzial abrufen können. Die 16 Millionen Farbkombination, die Litra Beam LX mit LIGHTSYNC RGB wiedergeben kann, ermöglichen es, die Umgebung nach eigenen Vorstellungen zu beleuchten. Creator können ihren Stream nach Lust und Laune mit bunten Farben untermalen oder diesen sogar mit einer virtuellen Lichtshow aufwerten.

Die TrueSoft-Technologie von Logitech G liefert eine beeindruckende Farbgenauigkeit mit fortschrittlicher Streuung zur Beseitigung harter Schatten. Gamer können sowohl die Helligkeit als auch die Farbtemperatur einstellen – von warmem Kerzenlicht bis hin zu kühlem Blau (2700K – 6500K). Außerdem lassen sich die RGB-Einstellungen flexibel verändern. Litra Beam LX ist für ganztägiges Streaming zertifiziert und erfüllt die strengsten UL-Testrichtlinien.

Preise und Verfügbarkeit

Das Yeti GX und das Yeti Orb sind ab sofort in der Farbe Schwarz zu einem Preis von 159,99 Euro (UVP) bzw. 69,99 Euro (UVP) erhältlich. Litra Beam LX erscheint in der Farbe Grafit zu einem Preis von 169,99 Euro (UVP). Weitere Informationen finden sich auch auf der Website von Logitech G.