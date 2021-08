Luminar AI: Neues Vorlagen-Paket für perfekte Hochzeitsfotos

Die Hochzeitsfotografie ist eine der beliebtesten Arten der Fotografie. Hochzeitspaare investieren häufig ein kleines Vermögen in die Umsetzung ihrer Hochzeit und buchen in diesem Zusammenhang meist auch einen Fotografen oder Fotografin, der bzw. die entsprechende Fotos anfertigt, um an diesen besonderen Tag zu erinnern. Wirklich gute und kreative Ergebnisse erfordern oft eine besondere Liebe zum Detail, um die Fotos hervorstechen zu lassen.

Skylum bietet jetzt für seinen Bildeditor Luminar AI, der vollständig auf künstlicher Intelligenz beruht, eine Sammlung von Vorlagen an, um Hochzeitsfotos einen besonderen Look zu verleihen. Das Vorlagenpaket mit dem Titel „Märchenhafte Hochzeit“ eignet sich gut für Porträts, um alle Gäste im Hochzeitssaal und auf der Tanzfläche in Szene zu setzen oder auch, um der gesamten Hochzeitsszenerie eine besondere Atmosphäre hinzuzufügen. Auch Nutzer ohne große Kenntnisse in der Bildbearbeitung können dank vieler intelligenter Funktionen sehr leicht in die Thematik finden.

„Brilliant, glamourös, elegant und schick – diese zehn Vorlagen schaffen vielfältige Stimmungen und machen den schönsten Tag im Leben eines Paares unvergesslich.“

So berichtet das Entwicklerteam über das neue Vorlagen-Set in Luminar AI. Die insgesamt zehn Presets der Sammlung lassen sich zum einmaligen Preis von 19 Euro auf der Website von Skylum im Marktplatz-Bereich herunterladen. Luminar AI selbst kann unverbindlich in einer siebentägigen Testversion kostenlos ausprobiert werden, der Download ist unter macOS und Windows möglich. Auf dem Mac wird mindestens macOS 10.13.6 oder höher, sowie ein i5-Prozessor und 8 GB RAM zur Installation benötigt.

Fotos: Skylum.