Magic Keyboard: Apple liefert neue iPad Pro Tastatur schneller als gedacht

Ich war schon lange nicht mehr so gespannt auf ein neues Apple-Produkt. Ich glaube es war das iPhone X, was mich zuletzt so fasziniert hat. Nun also das Magic Keyboard, eine Tastatur-Hülle für das iPad Pro mit integriertem Touchpad. Wenn Apple hier die Qualität liefert, die man gewohnt ist, könnte das iPad Pro tatsächlich zu einem echten Computer-Ersatz werden.

Das Mitte März vorgestellte Magic Keyboard für das iPad Pro sollte eigentlich erst im Mai erscheinen, zwischenzeitlich sind wir dank Informationen von Amazon sogar davon ausgegangen, dass es erst Ende Mai soweit ist. Nun geht es doch schneller als gedacht: Unsere Bestellungen von Mittwoch hat Apple heute schon verschickt.

Sollte sich bei der Lieferung aus dem Apple-Lager in Prag nichts verzögern, sollte das Magic Keyboard bereits am Montag mit DHL Express bei uns eintreffen – und ich freue mich darüber, dass ich nicht noch einen Monat länger warten muss. Das wäre aufgrund der aktuellen Lage zwar auch nicht weiter schlimm, doch gerade jetzt macht man sich doch gerne mal selbst eine kleine Freude.

Wie es sich auf dem iPad Pro tippt – sowohl auf dem Magic Keyboard für das 11 Zoll große iPad Pro, als auch mit dem 12,9er-Modell – werden wir euch bis spätestens Mitte der kommenden Woche ausführlich berichten. Solltet ihr für unsere Test spezielle Fragen haben, könnt ihr diese gerne schon in den Kommentaren stellen.