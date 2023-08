Mein Katzenverein: Soziales Catfluencer-Spiel im App Store erschienen

Nicht wenige Kinder wünschen sich eine Katze als Haustier, bekommen diesen Wunsch aus verschiedenen Gründen wie Allergien, Platzmangel oder Verboten in Mietverträgen nicht erfüllt. Mit Mein Katzenverein (App Store-Link), im englischen Original „My Cat Club“, kann man zumindest virtuell kleine Stubentiger besitzen und sie ablichten.

Der Download von Mein Katzenclub ist kostenlos und finanziert sich über In-App-Käufe. Für die Installation benötigt es neben rund 506 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung.

In Mein Katzenverein adoptiert man niedliche und charaktervolle Katzen, gestaltet das eigene Traumhaus und macht Fotos, um die eigene Fangemeinde in den sozialen Medien des Spiels zu vergrößern. Vom Kätzchen bis zum erwachsenen Kätzchen gibt es die vollständig in 3D dargestellten Katzen in Millionen von Erscheinungsbildern und einer Vielzahl von Persönlichkeitstypen. Ein detaillierter Stammbaum ermöglicht es den Spielern und Spielerinnen, ihre Traumkatzenfamilie zu erschaffen. Das virtuelle Zuhause lässt sich dabei mit einer großen Auswahl an Möbeln dekorieren, um die perfekte Kulisse für Fotos zu schaffen und den eigenen Stil zu präsentieren.

Virtuelle Fotowettbewerbe gegen andere Spieler und Spielerinnen

Mein Katzenverein verfügt darüber hinaus über soziale und Multiplayer-Funktionen: „Treten Sie in regelmäßigen Fotowettbewerben gegen andere echte Spieler an oder nehmen Sie an zeitlich begrenzten Herausforderungen teil, um thematische Belohnungen für Weihnachten, den Valentinstag und mehr zu gewinnen“, heißt es vom Entwicklerteam von PikPok. Letzteres Studio hat in der Vergangenheit bereits andere bekannte Spiele in den App Store gebracht, darunter auch das beliebte Flick Kick Football, Doomsday Clicker oder die Into the Dead-Reihe.

Ein wenig erinnert Mein Katzenverein an das allgegenwärtige Heischen um Aufmerksamkeit in sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Co. Die eigenen Kätzchen müssen in optimalen Posen fotografiert werden, dazu müssen die entsprechenden Hashtags dem Motiv entsprechen – und wenn dann auch noch eine niedliche Babykatze mit im Bild ist, wird man mit Likes nur so überschwemmt. Ob man ein solches Gameplay insbesondere einem jüngeren Publikum, das definitiv eine der Zielgruppen von Mein Katzenverein ist, zumuten sollte, halte ich persönlich für fragwürdig.