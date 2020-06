Mein Kommentar zur Keynote: Endlich mal ein neuer Mac-Look

Das war mal wieder ein echtes Feuerwerk, das Apple gestern Abend abgefeuert hat. Quasi im Sekundentakt hat man neue Funktionen für iPhone, iPad, Mac und die anderen Apple-Geräte vorgestellt. Im Gegensatz zu der sonst üblichen Keynote, die live von der Show-Bühne aus präsentiert wurde, gab es quasi keine echten Verschnaufpausen. Knapp zwei Stunden hat Apple mit Inhalten gefüllt.

Die für mich größte und spannendste Neuerung ist tatsächlich das neue macOS Big Sur in Verbindung mit der Umstellung auf den neuen Apple-Chipsatz mit eigenen Prozessoren. Denn sind wir mal ehrlich: Trotz jährlicher Anpassungen sieht macOS seit etlichen Jahren gleich aus. Es hat sich quasi nichts getan.

Und auch wenn ich es noch nicht selbst ausprobiert habe, zumindest auf der Keynote und in den ersten Videos sieht das neue macOS Big Sur sehr vielversprechend aus, so zumindest mein Eindruck. Funktionen sind weiterhin dort, wo sie bisher waren, trotzdem bekommt die komplette Bedienoberfläche einen neuen, modernen Look. Dieser frische Wind gefällt mir.

Wie wird sich der Apple-Chipsatz gegen Intel-Prozessoren schlagen?

Und auch einem Wechsel auf einen Mac mit einem Apple-Prozessor stehe ich positiv gegenüber. Alte Apps, die noch für Intel-Prozessoren entwickelt wurden, sollen ohne große Probleme weiter funktionieren. Und gleichzeitig profitiert man davon, ohne große Komplikationen auch iPhone- und iPad-Apps starten zu können – insbesondere das finde ich echt spannend. Trotzdem wird man abwarten müssen, wie leistungsfähig und energiesparend denn beispielsweise ein neues ARM-MacBook gegenüber einem Intel-MacBook sein wird. Gleichzeitig hat man klargestellt, dass man auch in den kommenden Jahren Updates für die Intel-Modelle liefern wird, es sollen sogar noch neue Intel-Macs erscheinen.

Ein großes Fragezeichen steht bei mir noch hinter den Widgets für die Homescreens von iPhone und iPad. Hier können entweder 4 (quadratisch), 8 oder 16 Icons durch ein Widget ersetzt werden. So werden sich – falls vom Nutzer gewünscht – noch mehr Möglichkeiten ergeben. Mir reicht das aber noch nicht ganz: Selbst ein oder zwei Icons hätte man durch kleine Widgets ersetzen können. Etwa um einer Kalender-App zu erlauben, endlich auch das Datum auf dem Homescreen anzeigen zu können.

Auch wenn man einen Blick auf die anderen Neuerungen wirft, etwa die Verbesserungen für den Apple Pencil und den HomePod oder die neuen Übersetzungs-Funktionen für Siri und Safari, dann wird klar: Apple liefert keine Sensationen, die noch nie da gewesen sind oder unvorstellbar waren. Stattdessen hat man an vielen kleinen Punkten angesetzt und sinnvoll neue Features ergänzt, von denen am Ende viele Nutzer profitieren werden. Mal mehr, mal weniger.