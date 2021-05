Meross bringt kompakte HomeKit-Steckdose auf den Markt

Wie die Kollegen von SmartHomeAssistent erfahren haben, bereitet der Zubehör-Hersteller Meross derzeit den Start einer neuen HomeKit-Steckdose vor. Diese ist deutlich kompakter als das bisher verfügbare Modell von Meross und auch kleiner als zahlreiche Konkurrenzprodukte in dieser Preisklasse. Wobei wir den genauen Preis der neuen HomeKit-Steckdose noch gar nicht kennen, laut Aussage des Herstellers soll er aber unter 20 Euro liegen.

Schauen wir uns doch mal die Abmessungen genauer an. Der Meross Mini Smart Plug ist gerade einmal 5,6 x 5,6 x 5,4 Zentimeter groß. Die bisher verfügbare HomeKit-Steckdose von Meross misst laut Hersteller-Angaben 13,8 x 8,6 x 7 Zentimeter. Und wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Auch die bereits recht kompakte Eve Energy ist mit 7,9 x 5,6 x 5,6 Zentimeter noch ein ganzes Stück größer – beziehungsweise steht weiter aus der Steckdose heraus.

Was dieser smarte Zwischenstecker kann, das ist schnell erklärt: Er kann die Stromzufuhr zum angeschlossenen Gerät ein- und ausschalten. Entweder über einen Knopf direkt am Smart Plug selbst oder eben über eine App. Die HomeKit-Variante kann dabei ausschließlich in Apples Smart Home System verwendet werden, eine zusätzliche Hersteller-App ist nicht erforderlich. Diese benötigt man nur, wenn man die WLAN-Steckdose auch mit Diensten wie Amazon Alexa oder Google Assistant verbinden möchte.