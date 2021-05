Günstiges Bundle: HomePod mini zusammen mit Eve Aqua im Angebot

Solltet ihr auf der Suche sein nach einem HomePod mini und einem Eve Aqua, dann scheint heute euer Tag gekommen. Als aktuellen Cyberdeal verkauft Cyberport die beiden Produkte im Bundle zu einem besonders attraktiven Kurs. Ihr könnt sie für zusammen 162,90 Euro bestellen.

HomePod mini und Eve Aqua für 162,90 Euro (zum Angebot)

Das kann sich durchaus sehen lassen, denn im Internet-Preisvergleich liegt der HomePod mini derzeit bei 89 Euro und auch der Eve Aqua siedelt sich in der Region knapp unter 90 Euro an. Ihr könnt also fast 20 Euro im Vergleich zu anderen Händlern sparen.

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, passen die beiden Geräte wunderbar zusammen. Denn immerhin unterstützt der Eve Aqua nicht nur HomeKit und damit die Sprachsteuerung per Siri, sondern kann sich auch ins Thread-Netzwerk einbuchen. Und das ist beim Eve Aqua aus meiner Sicht besonders interessant.

Bisher hat der kleine Bewässerungscomputer nämlich nur per Bluetooth mit anderen HomeKit-Geräten gesprochen. Eine Steuerzentrale, beispielsweise ein Apple TV oder iPad, durften also nicht zu weit entfernt stehen. Dank der Thread-Technologie können die Funksignale zwischen HomePod mini und Eve Aqua nun auch von Thread-tauglichen Geräten weitergeleitet werden, etwa einer Eve Energy Steckdose, die auf halbem Weg platziert ist.