Pop MagSafe Stand: iPhone-Halterung sucht bei Kickstarter nach Unterstützung

Wer sein iPhone 12, 12 Pro oder 12 Pro Max mit Hilfe von Apples neuem MagSafe-Anschluss aufladen möchte, kann das Gerät einfach auf den Ladepuck legen. Komfortabler geht es aber mit einer entsprechenden Halterung für das Apple-Smartphone, die den MagSafe-Standard unterstützt. Mit dem Pop MagSafe Stand ist nun ein neues Projekt bei Kickstarter veröffentlicht worden, das genau das bieten soll.

Der Pop MagSafe Stand wird aus Kunststoff gefertigt und ist in drei verschiedenen Farben erhältlich: Weiß, Dunkelgrau und Orange. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 18. Juni 2021, bisher sind schon über 11.400 USD von benötigten 6.664 USD von derzeit 154 Unterstützern bereitgestellt worden. Bei der Vorstellung auf der Produktseite geizt das Entwicklerteam nicht mit Superlativen:

„Der Pop Phone Stand hat genau das, was es braucht, um gut auszusehen und zu funktionieren: Eine Panton-inspirierte Optik, perfekte Abmessungen und ein ausgewogenes Design. Pop ist ein Produktivitätsbooster und ein perfekter Begleiter für jedes Szenario zu Hause! Arbeiten und Laden zugleich – ohne Kompromisse. Auf dem Schreibtisch, in einem Zoomgespräch oder einfach an Ihrem Lieblingsplatz zu Hause – Pop unterstützt Sie mit perfekter Blickposition und toller Handhabung.“