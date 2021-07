Meross HomeKit Lightstrip für 24,49 Euro, Schreibtischlampe für nur 34,99 Euro

Den Lightstrip von Meross mit HomeKit, Alexa und Google Assistant haben wir hier schon ausführlich getestet. Damals war unser Fazit: Für den Preis und als einfaches Stimmungslicht in Ordnung. Die bunten Farben sind okay, richtige warmweiße und kaltweiße Farben bekommt der Leuchtstreifen aber nicht hin. Die Anbindung mit HomeKit funktioniert problemlos. Und mit dem Gutscheincode MEROSS10 zahlt ihr nur 24,49 Euro statt 34,99 Euro.

283 Bewertungen WLAN RGBW Strip funktioniert mit Apple HomeKit,... 💡Hi Siri: Smart Led Lichterkette können mit Siri, Alexa und Google Assistant und SmartThings verwendet werden, um Led Lichterkette mit Sprachsteuerung zu verwalten. " Hey Siri, Led Streifen aus."...

💡DIY Dimming HomeKit Streifen: HomeKit Led Strip unterstützt keine Farbtemperatur. Mit Farbanpassungen, die von Home App oder Meross App unterstützt werden. Die Farbtemperatur der Led Streifen...

Zudem gibt es die recht neue HomeKit-Schreibtischlampe günstiger. Nutzt hier ebenfalls den Gutscheincode MEROSS10 und zahlt nur 34,99 Euro statt 49,99 Euro. Die Lampe haben wir auch schon selbst ausprobiert, alle Details gibt es hier. Die Verarbeitung ist in Ordnung, auch die weißen Farbtöne sind super. Die Bedienung ist einfach und die Integration in HomeKit abermals gut. Leider gibt es im Standfuß keine Qi-Lademöglichkeit. Preis-Leistung ist hier aber okay.