WhatsOnFlix und WhatsOnPrime stellen am 31. August 2021 den Dienst ein

Der Entwickler Sven Ziegler hat 2018 die App WhatsOnFlix ins Leben gerufen und eine gute und einfache Übersicht über neue Inhalte bei Netflix geboten. Nach und nach wurden neue Funktionen hinzugefügt, das Design optimiert und mehr. Im April dieses Jahres ist dann auch WhatsOnPrime an den Start gegangen und hat sich um den Katalog von Amazon Prime Video gekümmert.

Doch nun muss der Entwickler leider den Stecker ziehen. Die Apps sind jetzt schon nicht mehr im App Store verfügbar, am 31. August 2021 werden dann auch alle Server abgeschaltet. Danach werden die Apps nicht mehr funktionieren.

Was sich jedoch nicht geändert hat, ist die Tatsache das Netflix selbst keine Schnittstelle für Entwickler bereitstellt. Ebenso wenig ist Netflix am Scrapen ihrer Webseite interessiert. Im Gegenteil, Netflix tut alles erdenkliche um Scrapern die Arbeit zu erschweren. Nachdem es jetzt einige Zeit lang gut lief und wir einen Hoster gefunden hatten, der nicht von Netflix geblockt wurde, wurde uns auch in der letzten Woche diese Basis genommen. Wir haben jetzt eine Woche lang, inklusive des gesamten letzten Wochenendes, alles versucht, aber es ist uns leider nicht mehr möglich, den Betrieb der App aufrecht zu halten.

Bei WhatsOnPrime haben wir leider seit Anfang an immer wieder große Probleme mit dem Scraping von Amazon Prime Video gehabt. Hier hatten wir nie die Datenqualität, die wir bei Netflix erreicht hatten und das unser Maß der Dinge gewesen ist. Aus diesem Grund haben wir uns am Wochenende, nach drei Jahren Arbeit (mit Blut, Schweiß und Tränen), sehr schweren Herzens dazu entschieden, beide Apps aus den Stores zu entfernen. Am 31.08.2021 werden wir die Server endgültig abstellen.