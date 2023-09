Meross Smart Thermostat Steckdose: Jetzt auch in Deutschland verfügbar

Meross startet mit dem eigenen Smart Home-Produkt, dem Smart Thermostat Steckdose, nun auch auf dem deutschen Markt. Zur Veröffentlichung bietet der Hersteller auch gleich einen 15-prozentigen Rabatt auf den regulären Preis von 54,99 Euro, so dass derzeit lediglich 46,75 Euro nach Aktivierung des Rabattcoupons auf der Produktseite bei Amazon fällig wird.

Das WLAN-Steckdosenthermostat mit Fernbedienung funktioniert mit Apples HomeKit, Amazon Alexa, Google Home und SmartThings und kann in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, in denen präzises Heizen oder Kühlen erforderlich ist – beispielsweise in Wohnzimmern, Schwimmbädern, Schlafzimmern oder Gewächshäusern. Die Kombination aus Thermostat und Schaltsteckdose verfügt zudem auch noch über eine Verbrauchsmessung.

Die Neuerscheinung kann einen Temperaturbereich zwischen -30 bis 110 Grad Celsius mit +/- 0,5 Grad Genauigkeit messen. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Temperatursensor aus Edelstahl, der auch im Wasser genutzt werden kann. Das Gerät lässt sich über die Gerätetasten, die Meross-App oder per Sprachbefehl steuern, das integrierte LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt sowohl die Zeil- als auch die gemessene Temperatur an und ist somit auch im Dunkeln gut ablesbar.

Temperaturpläne und -warnungen sind integriert

Weiterhin stellt Meross zwölf Temperaturpläne pro Tag bereit, die es ermöglichen, die Heizung und Kühlung des Hauses für die ganze Woche individuell zu gestalten. Das Gerät folgt dem Zeitplan automatisch, auch wenn die WLAN-Verbindung unterbrochen ist. Weitere Zeitpläne können über die Home-App von Apple, Alexa, Google oder SmartThings eingerichtet werden.

Die Meross Smart Thermostat Steckdose eignet sich vor allem als unterstützende Lösung im Zusammenhang mit besonderen Anwendungsszenarien, bei denen man etwa eine konstante oder zyklusbasierte Temperatur im jeweiligen Raum oder Bereich benötigt. Im Zuge dessen hat der Hersteller auch einen Temperaturalarm sowie Warnungen bei Ausfall des Temperatursensors eingebaut.

Bei Amazon kann die Meross Smart Thermostat Steckdose ab sofort inklusive des 15-Prozent-Rabatts bestellt werden. Die Auslieferung soll zwischen dem 4. und 9. Oktober dieses Jahres erfolgen.