My Winter Album: Kinderfreundliches Puzzle um ein zerstörtes Familienalbum

Sucht ihr Richtung Wochenende noch nach einem entspannten Rätsel-Spiel ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements? Dann solltet ihr einen Blick auf das jüngst veröffentlichte Spiel My Winter Album (App Store-Link) werfen, das seit wenigen Tagen im deutschen App Store zum Preis von 1,09 Euro für iPhone und iPad zum Download bereitsteht. Die Installation fordert iOS 8.0 und 323 MB an freiem Speicherplatz, eine deutsche Lokalisierung ist noch nicht vorhanden. Laut Angaben des Entwicklers im App Store eignet sich My Winter Album bereits für Kinder ab einem Alter von vier Jahren.

„Großmutters liebstes Winteralbum, voller Erinnerungen, zerbrach in Stücke und nur ihr, ihre Enkelkinder, können ihr helfen, die Stücke wieder zusammenzusetzen“, heißt es hinsichtlich des Gameplays vom Entwickler Tepes Ovidiu. „Berühre den Screen, um die zerbrochenen Teile zu drehen, bis das gesamte Objekt wiederhergestellt ist.“

Winterszenen wie Weihnachtsmarkt und Eislaufhalle

Insgesamt gibt es in My Winter Album 24 kleine Puzzles zu lösen, die sich durch simple Drehgesten auf dem Screen zu einer vollständigen Szene zusammenfügen müssen. So dreht und schiebt man, bis man dann unter anderem eine Eislaufhalle oder auch einen Weihnachtsmarkt komplett wiederhergestellt hat.

Hinweise und andere Tipps gibt es in diesem kleinen, aber feinen 3D-Puzzle leider nicht, dafür überzeugt My Winter Album allerdings mit liebevoll designten Szenen in einem ansehnlichen PixelArt-Design, einem passenden winterlichen Soundtrack und einem entspannten Gameplay. Highscores, Zeitlimits oder andere Charakteristika finden sich in diesem Spiel nicht, so dass man sich ganz ohne Druck oder Leistungsgedanken den kleinen Puzzles widmen kann.