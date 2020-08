Nanoleaf Shapes Hexagons jetzt regulär bestellbar: Smarte Licht-Sechsecke

Vor ein paar Monaten haben wir schon über die Vorbestellungen für die neuen Nanoleaf Shapes Hexagons berichtet. Die Nachfolger der Nanoleaf Aurora, mittlerweile unter dem Namen Nanoleaf Light Panels, sowie der Nanoleaf Canvas, können ab sofort regulär bestellt werden.

Bisher sind die sechseckigen Licht-Module samt Montage-Material, Netzteil und Controller nur im Nanoleaf-Webshop erhältlich, der Versand ist dort aber kostenlos. Für das Starter-Set mit neun Sechsecken bezahlt ihr 199,99 Euro, für drei zusätzliche LED-Module werden jeweils 59,99 Euro fällig. Leider werden keine genauen Angaben zur Lieferzeit gemacht, zu lange sollte es aber hoffentlich nicht dauern.

So schlagen sich die Nanoleaf Shapes Hexagons

Wir haben in der Vergangenheit ja bereits die Vorgänger getestet und sind von den Nanoleaf Shapes Hexagons durchaus beeindruckt. Gerade bei der Montage, die weiterhin am einfachsten mit dem doppelseitigen Klebeband möglich ist, hat sich einiges getan. Insbesondere die neuen Verbindungsstücke für die einzelnen LED-Panels lassen sich deutlich einfach montieren und auch wieder demontieren.

Die einzelnen Sechsecke sind 23 Zentimeter breit und 20 Zentimeter hoch (oder anders herum) und nur rund einen Zentimeter dick. Jedes der neun im Starter-Set enthaltenen Panels kann bis zu 100 Lumen hell leuchten und 16 Millionen Farben mit einer Farbtemperatur von 1.200 bis 6.500 Kelvin darstellen. Es lassen sich bis zu 500 Nanoleaf Shapes an einem Controller betreiben, allerdings braucht man pro 21 Panels eine Stromversorgung.

Sobald man die Verbindung zum heimischen Netzwerk und HomeKit erstellt hat, geht es dann richtig rund. Per App können Farben, Animationen und Effekte gesteuert werden, hier sind der Kreativität wahrlich keine Grenzen gesetzt. Die Steuerung erfolgt dabei nicht nur per App, sondern auch per Wischgeste über die Sechsecke oder auch per Sprachbefehl über Siri, Alexa oder den Google Assistent.

Jedes LED-Modul kann als HomeKit-Schalter genutzt werden

Über HomeKit lassen sich die Nanoleaf Shapes Hexagons übrigens nicht nur ein- und ausschalten und bestimmte Szenen aktivieren. Zusätzlich kann auch noch jedes einzelne Modul als HomeKit-Schalter dienen. So kann man mit einem einfachen, langen oder doppelten Druck auf ein Sechseck ganz einfach andere HomeKit-Geräte steuern.

Mein erster Eindruck der Nanoleaf Shapes fällt daher sehr positiv aus: Die LED-Module der neuesten Generation sind einfacher zu installieren, viel robuster und trotzdem flexibler einsetzbar als die bisherigen Produkte von Nanoleaf. Die neue Form gefällt mir ausgesprochen gut, auch wenn die Sechsecke gerade in den Ecken selbst leider nicht ganz bis zum Rand ausgeleuchtet sind. Ein Hingucker sind sie auf jeden Fall, wenn euch das generelle Design zusagt.