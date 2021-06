Netatmo Wetterstation mit zusätzlichem Innenmodul für nur 136,61 Euro

Cyberport verkauft die Netatmo Wetterstation mit zusätzlichem Innenmodul aktuell für nur 147 Euro. Bei eBay im Cyberport-Store könnt ihr aber noch einmal sparen und zahlt mit dem Gutschein POWERBAY7 nur 136,61 Euro (zum Angebot). Der nächste Preis startet dann bei 191 Euro.

Ich habe das Komplettpaket mit Wind- und Regensensor nun schon ziemlich lange im Einsatz und bin immer noch sehr zufrieden. Neben der Anzeige der Wetter-Daten in der Netatmo-App, die wirklich gut gemacht ist und auch Widgets bietet, gibt es auch eine HomeKit-Anbindung. So kann man zum Beispiel Automationen abhängig von der Temperatur steuern.

Im Paket bekommt ihr also ein Außenmodul sowie zwei Innenmodule. So könnt ihr in euren vier Wänden gleich zwei Räume und euren Balkon/Garten überwachen.