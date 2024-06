Neu in iOS 18: Apps sperren und verstecken

Mit iOS 18 kann man seinen Homescreen individuell gestalten und beispielsweise Apps frei auf dem Display platzieren oder auch einfärben, um ein einheitliches Bild zu bekommen. Fortan wird man auch Apps sperren oder verstecken können. Und so funktioniert die neue Funktion.

Apps mit iOS 18 mit Face ID sperren

Einige Apps bieten von Haus aus die Möglichkeit den Zugriff einzuschränken, unter anderem Passwort-Manager oder auch WhatsApp. Ab iOS 18 bietet Apple eine systemweite Option an, um Apps mit Face ID oder Touch ID zu sperren. Dazu muss man einfach ein App-Icon länger drücken und im Kontext-Menü „Require Face ID“ auswählen. In der Dynamic Island wird eine kurze Animation angezeigt, die bestätigt, dass die Sperre aktiviert wurde.

Möchte man diese App nun öffnen, muss man sich zuerst authentifizieren. Wenn der Scan des Gesichts oder des Fingers fehlschlägt, öffnet sich die App nicht mehr. So könnt ihr sensible Daten in Apps sperren, zum Beispiel die Notizen-App, wobei einzelne Notizen ja schon jetzt mit einer Sperre belegbar sind.

Apps mit iOS 18 ausblenden und verstecken

In der App-Mediathek könnt ihr alle Apps sammeln, die ihr nicht auf dem Homescreen sehen wollt. Die Icons bleiben dort aber weiterhin sichtbar, wobei ihr fortan einen neuen Ausgeblendet-Ordner nutzen könnt. Ihr könnt Apps mit einer Sperre belegen und diese zusätzlich in die App-Mediathek verschieden, wo sie im Ordner „Ausblendet“ landen, der sich nur per Face ID öffnen lässt.

So könnt ihr zum Beispiel Tinder vor eurer Frau/vor eurem Mann verstecken – oder auch andere Apps. Man kann aber auch damit argumentieren, dass das iPhone damit sicherer wird, da man kritische Apps verstecken und sperren kann.