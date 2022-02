Neue Multicolor-Lampen von Moonside sollen HomeKit-Unterstützung erhalten

Mehrfarbige Smart Home Beleuchtung ist längst keine Innovation mehr, zahlreiche Hersteller wie Philips Hue, Twinkly oder LIFX bieten schon entsprechende Produkte an. Nun schickt sich ein neuer Hersteller aus den USA an, zwei neue Produkte zu starten.

Genauer gesagt geht es um Moonside und die beiden smarten Tischleuchten „Lamp One“ und Neon Lighthouse“. Beide Modelle lassen sich bisher ausschließlich über die Webseite des uns bisher unbekannten Herstellers ordern und kostet knapp 70 US-Dollar. Umgerechnet sind das zwischen 60 bis 65 Euro.

Die technischen Daten lesen sich bereits mehr als beeindruckend. So funkt das Zubehör per WLAN und Bluetooth, unterstützt werden natürlich 16 Millionen Farben. Bei beiden Modellen wird die Stromversorgung per USB-C hergestellt, was ich sehr praktisch und vielseitig finde.

HomeKit soll bald per Update integriert werden

Die eher klassisch geformte Tischleuchte Lamp One verfügt über 120 verschiedene dynamische Zonen, die einzeln angesteuert werden können. Die Steuerung erfolgt dabei über eine Anwendung des Herstellers, über die man Szenen kreieren und Animationen starten kann.

Die Neon Lighthouse sieht aus wie eine kleine Neon-Röhre, hier sind es 90 Zonen. Leider nicht im Lieferumfang enthalten ist ein kleiner Aluminium-Ständer, der für 19,90 US-Dollar separat erworben werden muss.

Neben der Steuerung über die App des Herstellers bieten die beiden Lampen von Moonside auch schon eine Unterstützung von Google Assistant und Amazon Alexa. Eine Integration in Apple HomeKit ist derzeit in Arbeit und soll bald per Software-Update freigeschaltet werden.