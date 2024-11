Neue Roborock-Wischroboter jetzt noch günstiger kaufen

Neben Dreame zählt Roborock zu den besten Herstellern von smarten Saug- und Wischrobotern. Bereits drei Wochen vor dem eigentlichen Black Friday startet man mit richtig guten Angeboten, darunter auch für die neuen Top-Modelle Qrevo Curv und Qrevo Slim. Beide könnt ihr jetzt zu einem neuen Bestpreis direkt im Hersteller-Shop kaufen – aber vermutlich nur für kurze Zeit.

Denn wir können euch noch den 6-Prozent-Gutschein RRSAPWBG6 mit an die Hand geben. Dieser sollte eigentlich nicht für die Top-Modelle gültig sein, aktuell könnt ihr ihn aber noch verwenden und die ohnehin reduzierten Preise so noch einmal nach unten drücken. Wie lange der Gutschein für die beiden Top-Modelle noch aktiv ist, wissen wir leider nicht.

Roborock Qrevo Curv für 1.033 Euro

Der eigentlich 1.499 Euro teure Roborock Qrevo Curv ist im September zum Einführungspreis von 1.199 Euro gestartet. Jetzt bekommt ihr ihn für 1.099 Euro und mit dem oben genannten Gutschein sogar noch einmal 66 Euro günstiger. Das ist ein absoluter Top-Preis.

Der Qrevo Curv ist mit einigen spannenden Features ausgestattet, die wir bereits in unserem Testbericht für euch zusammengefasst haben. Ich habe den Roboter erst kürzlich meiner Schwester empfohlen, die nach einem Umzug mit recht hohen Türschwellen zwischen den einzelnen Räumen zu kämpfen hat. Also meine Schwester schafft es schon, der bisherige Roboter aber nur mit Mühe. Der Qrevo Curv kann sein Chassis anheben und die Schwellen so ebenfalls problemlos überwinden. Dazu punktet der Roboter mit einer extrem hohen Saugleistung von 18.500 Pascal.

Roborock Qrevo Slim für 939 Euro

Das neueste Modell von Roborock hört auf den Namen Roborock Qrevo Slim – und der Name ist Programm. Der Roboter verzichtet auf einen LiDAR-Turm und ist so besonders flach. So kommt er auf eine Höhe von nur 8,2 Zentimetern, was für einen Roboter mit seiner Saugleistung von 11.000 Pascal schon beeindruckend niedrig ist.

Üblicherweise kommen solche Modelle auf eine Höhe von gut 10 Zentimetern. Wenn ihr im Einsatzgebiet des Roboters mehrere Möbel habt, die weniger als 10 Zentimeter, gleichzeitig aber auch nicht weniger als 8,2 Zentimeter hoch über dem Boden stehen, dann ist der Roboter wie für euch geschafft. Wenn euer Sofa dagegen sowieso nur 7,2 Zentimeter hoch ist, dann bringt euch auch der besonders flache Roboter nichts.

Viele weitere Angebote im Roborock-Shop

Solltet ihr euch für ein anderes Modell oder ein Handgerät von Roborock interessieren, dann schaut auf jeden Fall im Online-Shop des Herstellers vorbei. Dort sind nahezu alle Produkte reduziert zu haben. Nutzt auch hier den Gutschein RRSAPWBG6 und spart an der Kasse noch einmal 6 Prozent.