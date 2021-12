Neues Team in Südkalifornien: Apple verstärkt Entwicklung von Wireless-Chips

Apple arbeitet offenbar weiter an der eigenen Entwicklung von Wireless-Chips, die langfristig Komponenten von Broadcom, Qualcomm und Skyworks Solutions ersetzen könnten. Wie ein Artikel von Bloomberg nahelegt, heuert Apple aktuell IngenieurInnen für ein neues Team in Südkalifornien an, das sich mit diesen Prozessen beschäftigen soll.

„Das Unternehmen sucht einige Dutzend Mitarbeiter für die Entwicklung von Funkchips in Irvine, wo Broadcom, Skyworks und andere Unternehmen Niederlassungen haben. Jüngste Stellenausschreibungen zeigen, dass Apple Mitarbeiter mit Erfahrung bei Modemchips und anderen drahtlosen Halbleitern sucht.“

So berichtet Bloomberg bezüglich Apples neuer Offensive. Diese sei Teil einer umfassenden Strategie der Ausweitung von kleineren Büros, die es dem Tech-Riesen ermöglichen würden, Entwicklungszentren anzusteuern und MitarbeiterInnen anzuziehen, die möglicherweise nicht am Apple-Hauptsitz im Silicon Valley arbeiten möchten. Dieser Ansatz habe Apple auch geholfen, das erklärte Ziel, mehr eigene Komponenten herzustellen, zu erreichen. Seit mehr als einem Jahr setzt Apple bereits auf eine In-House-Entwicklung von Prozessoren der Apple Silicon M1-Generation.

„Die Personalaufstockung in Irvine ist das jüngste Anzeichen dafür, dass Apple mehr Technologie in Eigenregie entwickelt. Die Ingenieure werden an drahtlosen Funkgeräten, integrierten Hochfrequenzschaltungen und einem drahtlosen System-on-a-Chip (SoC) arbeiten. Sie werden auch Halbleiter für die Verbindung mit Bluetooth und Wi-Fi entwickeln. Alle diese Komponenten werden derzeit von Broadcom, Skyworks und Qualcomm an Apple geliefert.“

Den entsprechenden Zulieferer-Firmen dürfte dieser Schritt von Apple wohl kaum gefallen – immerhin generieren Unternehmen wie Broadcom, Skyworks und Qualcomm einen nicht unerheblichen Teil ihrer Umsätze mit dem Verkauf von Komponenten an Apple. Anfang 2020 schlossen Apple und Broadcom laut Bloomberg eine Vereinbarung über 15 Milliarden USD für Wireless-Komponenten, die im Jahr 2023 ausläuft. Apple mache etwa 20 Prozent der Verkäufe von Broadcom aus, so Bloomberg. Skyworks ist noch abhängiger von Apple: Satte 60 Prozent der Umsätze generiere man über den Konzern aus Cupertino.