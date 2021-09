Night in the Woods: Tolles Abenteuer hat einen nicht unbedeutenden Makel

Seit vergangener Woche ist Night in the Woods (App Store-Link) auch im App Store verfügbar. Das Abenteuer ist bereits seit einiger Zeit für andere Plattformen erhältlich und kann jetzt auch als Universal-App auf iPhone und iPad installiert werden. Es handelt sich um ein Premium-Spiel zum Preis von 5,99 Euro, für dessen Download ihr etwas Zeit einkalkulieren solltet. Immerhin ist Night in the Woods ein über 2 GB großer Brocken.

In dem Adventure-Spiel schlüpft ihr in die Rolle einer 19-jährigen Katze, die in ihr kleines Heimatstädtchen zurückkehrt, nachdem sie die Uni geschmissen hat. Das Spiel stellt Erkundung, die Geschichte sowie die Charaktere in den Mittelpunkt, und der Spieler kann sich mit über 100 Bewohnern von Possum Springs treffen und Zeit mit ihnen verbringen.

Toll gemacht sind Steuerung und Grafik. Mit dem linken Daumen kann man die Katze nach links und rechts laufen lassen, mit dem rechten Daumen lässt man sie springen. Sobald weitere Aktionen ausgeführt werden können oder ihr mit einem Bewohner sprechen wollt, tippt einfach mit dem Finger auf die kleinen Icons, die automatisch eingeblendet werden.

Night in the Woods ist in einer schicken Comic-Grafik gestaltet und hat einen wirklich tollen Stil. Mir gefällt die Aufmachung sehr gut, insbesondere als mobiles Spiel für iPhone und iPad.

Night in the Woods leider ohne Übersetzung

Aus meiner Sicht gibt es bei diesem Abenteuer eigentlich nur einen Makel: Es gibt leider keine deutsche Übersetzung. Alle Texte und Dialoge in Night in the Woods gibt es nur auf Englisch. Hier sollte jeder selbst wissen, ob er damit gut klar kommt. Ich persönlich habe kein Problem mit einer anderen Sprache, aber wenn ich abends auf dem Sofa sitze und ein wenig spielen will, dann würde ich eine Übersetzung schon bevorzugen.

Positiv erwähnen möchte ich an dieser Stelle dagegen die Preisgestaltung. Während das Spiel auf der Computer-Plattform Steam für 19,99 Euro angeboten wird, bezahlen wir nur knapp ein Viertel. Trotzdem bekommen wir den kompletten Umfang des Spiels geboten, das Abenteuer soll rund 10 Stunden dauern. Da kann man wirklich nicht meckern.